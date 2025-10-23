El colombiano que quizá no sabías que tenía goles en Champions League; con Luis Díaz en ascenso

Las emociones de la UEFA Champions League se vivieron a flor de piel el miércoles y con sabor colombiano gracias al gol de Luis Díaz en la goleada 4-0 del Bayern Múnich sobre Brujas, por la fecha 3 de la fase liga. Este fue el primer tanto de 'Lucho' en el torneo internacional con la camiseta de los 'bávaros', el cual lo pone firme en un importante registro.

El guajiro ya ha marcado 12 anotaciones en Champions y aparece como el tercer goleador 'cafetero' en el historial de esta competencia, igualando a Radamel Falcao García (12) y siendo solamente superado por Jackson Martínez con 13. Sin embargo, la mayor sorpresa por un jugador que pocos recuerdan en su paso por el 'viejo continente'.

Se trata de Felipe Pardo, de 35 años, quien anotó 5 goles, los mismos que Luis Muriel y James Rodríguez. Con el Olympiacos, el chocoano se estrenó como goleador en Champions en el 2015 cuando le marcó un tanto al Arsenal y se fue de doblete contra el Dinamo Zagreb. En 2017 volvió a 'mojar' por duplicado, esa vez, frente al Sporting de Lisboa.

Felipe Pardo celebra uno de los goles frente a Sporting de Lisboa - AFP

Los números de Felipe Pardo

Debutó profesionalmente en Atlético Huila en 2007, donde disputó 35 partidos y anotó 8 goles. Luego pasó al Deportivo Cali, con el que tuvo un breve paso antes de consolidarse en Independiente Medellín, club donde vivió uno de sus mejores momentos en el fútbol colombiano: marcó 21 goles en 153 encuentros y fue pieza importante para la obtención del Torneo Finalización 2009.



Su salto internacional llegó con el SC Braga de Portugal, donde mejoró su promedio goleador con 41 tantos en 76 partidos, y posteriormente fichó por Olympiacos de Grecia, equipo con el que conquistó dos títulos de la Superliga (2015-16 y 2016-17). En el conjunto heleno disputó 43 compromisos y sumó 11 goles, además de participar en competencias europeas.

Publicidad

Después, jugó en Nantes (Francia) y en la liga mexicana con Toluca y Pachuca, acumulando experiencia en diferentes estilos de juego. En 2024, ya en Venezuela, con el Deportivo Táchira logró el Torneo Clausura y el título de la Primera División. Tiene 451 partidos y 77 goles oficiales.