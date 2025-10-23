Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El colombiano que quizá no sabías que tenía goles en Champions League; con Luis Díaz en ascenso

El colombiano que quizá no sabías que tenía goles en Champions League; con Luis Díaz en ascenso

Luis Díaz anotó su primer gol en Champions League con el Bayern Múnich y va por un histórico registro en el que sorprende la presencia de un colombiano que jugó seis años en Europa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich de Alemania - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad