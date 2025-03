El conjunto dirigido por David González, llega motivado a este encuentro, luego de ganar su último partido de Liga frente al Deportes Tolima 2-0 en en el Estadio el Campín. Ahora, Millonarios quiere comenzar su camino en la Copa Sudamericana, derrotando a un rival con buen presente como lo es Once Caldas .

Este compromiso, también tiene un interesante duelo de goleadores, Falcao García es actualmente, el máximo anotador colombiano con 351 goles, seguido de cerca por Dayro Moreno , delantero del 'blanco blanco', quien ya ha marcado 350 dianas y busca superar esa marca.

¿A qué hora juega HOY Once Caldas vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana?

Día: miércoles 5 de marzo.

Hora: 7:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Estadio Palogrande (Manizales)

Transmisión: Directv Sports y el minuto a minuto en el portal web de Gol Caracol.com

Publicidad

Este encuentro entre equipos colombianos definirá un cupo para la siguiente fase de la Copa Sudamericana en partido único, siendo uno de los dos representantes colombianos, en el inicio de esta competición.

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, viene de caer en liga frente a Alianza FC 2-1 en condición de visitante, cabe recordar, que el equipo tuvo una nomina mixta, teniendo en cuenta el descanso que requerían algunos jugadores titulares para el importante partido con Millonarios, por su parte, David González que también alternó jugadores en el once inicial, logró vencer como local a su ex equipo como es el Deportes Tolima, y recuperar terreno en la tabla de posiciones.

X @MillosFCoficial

Publicidad

Una de las novedades de este encuentro, es la entrada para la hinchada visitante, aunque se espera que el Palogrande acoja por lo menos 30.000 espectadores para el juego de esta noche, ya es confirmado que 2.000 de ellos serán hinchas albiazules, que tendrán la seguridad de cientos de policías y personas encargadas de logística para que se pueda vivir el fútbol en paz en Manizales.

El conjunto 'embajador' viajó a Manizales, sin dos jugadores importantes como lo es el caso de su último refuerzo Helibelton Palacios y Mackalister Silva, ambos futbolistas lesionados, que no lograron llegar en condiciones para esta disputa. Por su parte, Once Caldas no cuenta con bajas para este partido y Hernán Darío Herrera podrá disponer de todos sus jugadores.

Luego de la difícil semana que ha tenido Millonarios, por las últimas declaraciones de su máximo accionista Gustavo Serpa, y la respuesta que generó incertidumbre de Radamel Falcao, se espera que los jugadores se repongan de este bajón y logren el objetivo principal de este primer inicio de año.