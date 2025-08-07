Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  /

Galatasaray dispuesto a todo por Dávinson Sánchez; el colombiano saldrá favorecido en club turco

Dávinson Sánchez es una de las figuras del Galatasaray, y por ello, desde el emblemático equipo turco hacen lo necesario para tenerlo por más tiempo en sus filas.