Galatasaray dispuesto a todo por Dávinson Sánchez; el colombiano saldrá favorecido en club turco

Dávinson Sánchez alista una nueva temporada con Galatasaray, club que defenderá el título de Liga y Copa de Turquía. El defensor colombiano encontró regularidad con los 'leones' y esa confianza depositada en él, la devolvió con liderazgo y buenas actuaciones dentro del campo de juego; volviéndose una de las figuras del club y ganándose también el cariño y respeto de los hinchas.

En la previa de que inicie la Liga turca 2025/2026, el oriundo de Caloto (Cauca) ha sido noticia en la prensa deportiva del país otomano y todo porque desde la gerencia del Galatasaray quieren extenderle su contrato hasta 2030, pero en medio de las negociaciones el exAtlético Nacional hizo una petición a las directivas, y parece que la misma está a punto de cumplirse; el zaguero de nuestro país solicitó un aumento de salario en la renovación.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray, de Turquía. Foto: Getty Images.

Este jueves, en los medios turcos resaltan que las conversaciones van por buen camino; en el 'Galata' quieren conservar a Dávinson por buen tiempo y están dispuestos a ceder en lo que pida. En lo que respecta a nivel salarial, el jugador de la Selección Colombia percibe anualmente unos 3.2 millones de euros netos, pero quiere una mejora.

Publicidad

"Las negociaciones con Dávinson Sánchez siguen en curso. La dirección quiere extender el contrato hasta 2030. Dávinson recibe actualmente 3,2 millones de euros y solicita 5 millones. La dirección planea completar el contrato por 4,5 millones de euros", escribió el periodista turco, Gökhan Dinç, en su perfil de 'X'.

Así las cosas, sólo queda esperar en cómo se desarrollan estos últimos detalles con respecto a la renovación de Sánchez Mina con Galatasaray, escuadra que volverá al ruedo este viernes 8 de agosto frente Gaziantep en el marco de la primera jornada de la Superliga de Turquía. El colombiano fue convocado para este compromiso, según reportan desde tierras otomanas.

Davinson Sanchez ile görüşmeler sürüyor. Yönetim sözleşmeyi 2030'a kadar uzatmak istiyor. Davinson şu an 3.2 milyon euro alıyor, 5 milyon euro istiyor. Yönetim 4.5 milyona işi bitirmeyi planlıyor.https://t.co/4wtc4Wu9R8 — Gökhan Dinç (@gkhndinc) August 7, 2025

Publicidad

Hay que indicar que en esta ventana de transferencias en Europa, el 'cafetero' fue vinculado con otros clubes del 'viejo continente'. Fue el caso del Como, club italiano que fue seriamente por él, pero Dávinson rechazó la oferta; a su vez estuvo en la órbita en equipos de la Premier League.