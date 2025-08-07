Publicidad

Luis Díaz no fue de los mejores en el Bayern Múnich: así fue calificado contra Tottenham

Luis Díaz no fue de los mejores en el Bayern Múnich: así fue calificado contra Tottenham

Luego de jugar por primera vez como titular con los 'bávaros', el colombiano Luis Díaz recibió un sorpresivo puntaje por parte de los portales especializados en estadísticas.