Hijo de campeón del mundo, se retiró a los 19 años; no pudo con la presión del apellido

En el mundo del fútbol, son contados los casos en los que los hijos de grandes figuras logran igualar o incluso superar lo conseguido por sus padres. La mayoría vive su paso por el profesionalismo bajo la sombra de un apellido cargado de historia, lo que muchas veces supone una presión difícil de manejar.

Sin embargo, existen notables excepciones. Una de ellas es la familia Maldini, cuya historia en el AC Milan abarca generaciones. Todo comenzó con Cesare Maldini, defensor que dejó huella en el club entre 1954 y 1966. Años después, su hijo Paolo se convirtió en un ícono del conjunto 'rossonero', donde jugó toda su carrera profesional, de 1985 a 2009, conquistando múltiples títulos nacionales e internacionales. Incluso la tradición continúa con Daniel Maldini, quien también pasó por el club milanista y actualmente está en Atalanta.

El caso Totti

Cristian Totti, hijo mayor del legendario Francesco Totti AFP

Al igual que Paolo Maldini en el Milan, Francesco Totti es una leyenda, pero en este caso de la AS Roma, el club donde desarrolló toda su carrera a pesar del interés de gigantes como el Real Madrid. Con la camiseta 'giallorossi' conquistó cinco títulos, incluido el más recordado: la Serie A 2000-2001. Además, fue pieza clave de la selección italiana que se coronó campeona del mundo en Alemania 2006.

Su hijo mayor, Cristian Totti, intentó seguir sus pasos. Comenzó en las divisiones menores de la Roma, donde pasó por varias categorías. Luego buscó nuevas oportunidades en el Frosinone, las juveniles del Rayo Vallecano en España, y más tarde en los clubes italianos Avezzano y Olbia.

A pesar de mostrar condiciones técnicas, Cristian decidió poner punto final a su carrera con tan solo 19 años. “No puedo decir nada, pero confirmo que me retiro. No jugaré más al fútbol”, dijo el ahora exjugador durante una entrevista diario 'La Nuova'. Su experiencia estuvo marcada por el constante escrutinio que implica llevar el apellido Totti, sumado a episodios de acoso en redes sociales y comentarios despectivos sobre su físico.

La decisión de colgar los botines a tan corta edad fue entendida por quienes compartieron camino con él en el fútbol italiano. Marco Amelia, exportero de la Roma y quien lo dirigió en categorías juveniles, habló de sus cualidades dentro del campo. “Era un jugador con visión, capaz de generar juego, crear ocasiones e interpretar los espacios. Creo que tenía condiciones para desarrollar una carrera sólida en divisiones como la Serie C o la Serie B. La presión de ser hijo de Totti siempre estuvo presente y condicionaba las evaluaciones sobre su futuro”, afirmó.

El caso de Cristian Totti es un recordatorio de que, en el fútbol, el talento no siempre es suficiente para forjar una carrera exitosa. La herencia de un apellido ilustre puede ser, al mismo tiempo, un impulso y un peso difícil de soportar, sobre todo cuando las expectativas externas no se corresponden con los tiempos y el proceso de crecimiento personal del jugador.