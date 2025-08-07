Juan Fernando Quintero es noticia en River Plate: sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo

Juan Fernando Quintero es uno de los principales refuerzos que llego a mitad de año en el fútbol argentino y todo para vivir su tercer capítulo con River Plate, club en el cual tiene una historia de títulos y amores. Sin embargo, el talentoso volante no ha jugado como titular y todo por cuenta del estado físico, dado el considerable tiempo que estuvo fuera de competencia, tras salir en no muy buenos términos de América de Cali. Ahora, en las últimas, se dio a conocer una sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo.

"River sigue con su puesta a punto de cara al encuentro frente a Independiente, del día sábado desde las 4:30 p.m. (hora Colombia) en el Libertadores de América, por la cuarta jornada del Torneo Clausura. De cara al clásico, Marcelo Gallardo continúa craneando el once, donde podría sorprender con la aparición de Juan Fernando Quintero", contó de entrada el portal argentino 'TyC Sports'.

Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate

De inmediato las alarmas sonaron en el país sudamericano y es que el citado medio dio razones de peso para pensar en esa posibilidad. "En una parte de las prácticas de las que realizó Gallardo en la semana, probó con Quintero en un eventual equipo titular por Santiago Lencina en una especia de extremo por derecha. Claro está, no es una confirmación que irá desde el arranque, pero podría comenzar a ser una duda de cara al choque en Avellaneda", agregaron.

Eso sí, dejaron en claro que eso fue lo que se vio en la práctica, pero Gallardo tendrá la decisión final el sábado. De hecho, pese a la sorpresiva prueba del 'Muñeco', los medios argentinos siguen poniendo a Quintero en el banquillo.

Cabe recordar, que, 'Juanfer' viene de jugar 30 minutos tanto contra San Lorenzo como frente a San Martín de Tucumán.



La probable formación de River vs. Independiente, por el Torneo Clausura de Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.