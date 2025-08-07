Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Jaguares vs. Medellín se extrañó el VAR: polémico gol anulado a Francisco Fydriszewski por Copa

En Jaguares vs. Medellín se extrañó el VAR: polémico gol anulado a Francisco Fydriszewski por Copa

En el Jaraguay de Montería, el ‘poderoso de la montaña’ se fue arriba en el marcador; sin embargo, el tanto fue anulado por el árbitro Diego Ulloa.