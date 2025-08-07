En Jaguares vs. Medellín se extrañó el VAR: polémico gol anulado a Francisco Fydriszewski por Copa

En el encuentro de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, Jaguares de Córdoba recibió este sábado en su estadio a Independiente Medellín. Cabe recordar que, en el partido de ida, disputado en el Atanasio Girardot, ambos equipos igualaron a un gol, con anotaciones de Francisco Fydriszewski para los antioqueños y Daniel Padilla para los ‘felinos’.

A los dos minutos de juego en el Jaraguay de Montería, Fydriszewski puso en ventaja a los dirigidos por Alejandro Restrepo; sin embargo, el tanto fue anulado por el juez Diego Ulloa, quien consideró que el delantero de origen polaco se encontraba en posición adelantada.

Vale aclarar que estos partidos de la Copa BetPlay no cuentan con VAR, por lo que la jugada no pudo ser revisada para determinar si el atacante estaba, o no, en fuera de juego.



El gol que le anularon al Medellín por Copa BetPlay

¿Era gol legal para el DIM? pic.twitter.com/GKdHuqmHWV — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 7, 2025