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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY River Plate vs. Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final en Sudamericana

A qué hora juega HOY River Plate vs. Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final en Sudamericana

River Plate y Santa Fe se enfrentan HOY en el estadio Monumental con el firme objetivo de seguir en carrera en la Copa Sudamericana. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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River Plate e Independiente Santa Fe se enfrentan en la Copa Sudamericana.
River Plate e Independiente Santa Fe se enfrentan en la Copa Sudamericana.
Fotografías de: AFP y Colprensa.

Seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2026 esa es la consiga que tendrán, este miércoles 26 de agosto, River Plate y Santa Fe en el estadio Monumental, siendo el cupo a los cuartos de final del certamen de la Conmebol el que está en juego. ¡No hay otra ocasión más, es al todo o nada!

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Hay que precisar que 'leones' y 'millonarios' igualaron a cero goles la semana pasada en El Campín en el duelo de ida de los octavos de final, por lo que este encuentro de vuelta puede pasar cualquier cosa, nada está escrito. Tanto River Plate como Santa Fe tendrán a disposición lo mejor de su nóminas disponibles.

Santa Fe vs River Plate
Santa Fe vs River Plate Copa Sudamericana 2026 - Foto:
AFP

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En el caso de los dirigidos por Eduardo 'Chacho' Coudet recuperaron a tres piezas importantes y que se prevén que sean de la partida este miércoles frente al cuadro colombiano. Los futbolistas en cuestión son Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi.

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Por su parte, Santa Fe tendrá dos bajas importantes en el Monumental. Pablo Repetto no podrá contar con el arquero Andrés Mosquera Marmolejo y el polivante Kevin Balanta; ambos se encuentran lesionados.

Las probables titulares de los equipos para el juego de HOY:

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River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
Director técnico: Eduardo Coudet.

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Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega.
Director técnico: Pablo Repetto.

Acción de juego en el duelo entre River Plate vs. Santa Fe, por la Copa Sudamericana.
Acción de juego en el duelo entre River Plate vs. Santa Fe, por la Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

A qué hora juega HOY River Plate vs. Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

  • Día: miércoles 26 de agosto.
  • Jornada: vuelta de los octavos de final.
  • Horario: 7:30 p.m. (de Colombia)
  • Estadio: Monumental (Buenos Aires, Argentina)
  • Árbitro: Esteban Ostojich.
  • Transmisión por TV: DSports - DGO
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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