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Gol Caracol  / Así quedó el calendario de la Champions, Europa y Conference League 2026/27

Así quedó el calendario de la Champions, Europa y Conference League 2026/27

La UEFA definió las fechas para los torneos continentales. Todo arranca con el sorteo en Mónaco y termina con las finales en Madrid, Fráncfort y Estambul.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Competencias UEFA.jpg
Competencias de la UEFA
AFP

La fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027 que la UEFA sorteará este jueves en Mónaco celebrará su primera jornada entre el 8 y el 10 de septiembre y se prolongará hasta el 27 de enero, cuando se disputará la octava fecha en horario unificado.

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Fase liga

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Jornada 1: 8–10 de septiembre

Jornada 2: 13/14 de octubre

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Jornada 3: 20/21 de noviembre

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Jornada 4: 3/4 de noviembre

Jornada 5: 24/25 de noviembre

Jornada 6: 8/9 de diciembre

Jornada 7: 19/20 de enero

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Jornada 8: 27 de enero

Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero

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Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo

Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril

Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo

Final: 5 de junio de 2027, estadio Metropolitano de Madrid

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Liga Europa

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Fase liga

Jornada 1: 16/17 de septiembre

Jornada 2: 15 de octubre

Jornada 3: 22 de octubre

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Jornada 4: 5 de noviembre

Jornada 5: 26 de noviembre

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Jornada 6: 10 de diciembre

Jornada 7: 21 de enero

Jornada 8: 28 de enero

Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero

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Octavos de final: 11 y 18 de marzo

Cuartos de final: 8 y 15 de abril

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Semifinales: 29 de abril y 6 de mayo

Final: 26 de mayo, Stadion Frankfurt de Fráncfort (Alemania)

Liga Conferencia

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Fase liga

Jornada 1: 15 de octubre

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Jornada 2: 22 de octubre

Jornada 3: 5 de noviembre

Jornada 4: 26 de noviembre

Jornada 5: 10 de diciembre

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Jornada 6: 17 de diciembre

Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero

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Octavos de final: 11 y 18 de marzo

Cuartos de final: 8 y 15 de abril

Semifinales: 29 de abril de y 6 de mayo

Final: 2 de junio, Besiktas Park de Estambul.

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