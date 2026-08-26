Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
KEVIN VIVEROS
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona vs. Athletic de Bilbao, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de La Liga

Barcelona vs. Athletic de Bilbao, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de La Liga

Luego de su más reciente victoria, el Barcelona se prepara para recibir en su casa este jueves 27 de agosto a 'los leones' en la segunda jornada de La Liga ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 26 de ago, 2026
Comparta en:
Barcelona vs Athletic, el partido de La Liga por la segunda fecha
Barcelona vs Athletic, el partido de La Liga por la segunda fecha
Fotografías de: AFP

El posible debut del centrocampista 'Rodri' Hernández, fichaje estrella del Barcelona, se presenta como uno de los alicientes del duelo liguero que enfrenta este jueves a los 'azulgrana' y el Athletic Club, que no conoce la victoria en el Spotify Camp Nou desde hace casi un cuarto de siglo, con la necesidad de reaccionar tras la dolorosa derrota encajada frente al Sevilla en San Mamés.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó que el capitán de la selección española entrará en la lista de convocados para medirse al club vasco, si bien el futbolista madrileño, que se entrena al mismo ritmo que sus compañeros desde el lunes, todavía no goza del ritmo de competición para jugar de inicio.

Vuelta a España 2026 - Etapa 5.
EN VIVO
Ciclismo

🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 5 con Tadej Pogacar

Richard Ríos Benfica
Colombianos en el exterior

¿Benfica da pista sobre salida de Richard Ríos?; anunció por lo alto un nuevo mediocampista

Últimas noticias

Balón oficial de la Champions League.
Gol Caracol

Estos son los bombos parciales para el sorteo de la Champions League; se viene lo bueno

Rodri Hernández en uno de los entrenamientos con Barcelona.
Gol Caracol

A Rodri, flamante fichaje del Barcelona, le llegó el tiempo del debut; Flick no ve la hora de verlo

De esta manera llega el Athletic Club al encuentro

Publicidad

La decepcionante puesta en escena de la nueva etapa 'rojiblanca' al mando de Edin Terzic obliga al Athletic a dar un paso adelante en una cita de máxima dificultad enmarcada en un exigente inicio que el domingo le va a llevar a Balaídos antes de comenzar septiembre en 'la Catedral' recibiendo al Atlético de Madrid.

Al técnico alemán, por lo tanto, le toca acelerar el ajuste de su estilo de juego y, sobre todo, la puesta a punto de futbolistas fundamentales como Oihan Sancet o Iñaki Williams, aún por debajo de su mejor nivel, o de los campeones del mundo Aymeric Laporte y Nico Williams, que se pusieron a sus órdenes hace apenas dos semanas.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Todo ello con la dificultad añadida de la baja en el coliseo azulgrana de otra pieza clave como Yuri Berchiche. El lateral zurdo vio la roja directa a los once minutos del duelo contra el Sevilla y ha sido castigado con un partido a pesar de el que CTA calificará la expulsión como "un error claro y manifiesto".

Athletic Club
Acción de juego del Athletic Club
Fotografía de: AFP

Publicidad

Terzic tampoco podrá contar con Dani Vivian, baja desde el inicio de la pretemporada por una lesión en la pierna derecha, ni con Beñat Prados, aquejado un leve problema muscular.

En cuanto al once, Laporte y Nico, que jugaron la última media hora en el estreno liguero, podrían estrenarse en un once en el que es una incógnita el relevo de Yuri después de que ante el Sevilla el técnico optara por colocar a Berenguer en el carril izquierdo hasta el final del partido a pesar de disponer en el banquillo de dos futbolistas más habituados a la demarcación como Adama y Johaneko.

Así llegan los 'azulgranas' al encuentro

En el Barcelona, Flick no tendrá a su disposición al centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', aún recuperándose del golpe en la rodilla derecha que sufrió en el Martínez Valero, aunque sí estará el lateral Alejandro Balde, que no viajó a Elche por decisión técnica.

Publicidad

En éstas, Joao Cancelo y el joven Xavi Espart, titular en el carril izquierdo en el Martínez Valero, pugnan por un puesto en una alineación en que no se prevén muchos cambios, más allá de la posible entrada de Pedro González 'Pedri' en el lugar del lesionado Gavi.

Jugadores de Barcelona FC festejando triunfo con Elche, por Liga de España.
Jugadores de Barcelona FC festejando triunfo con Elche, por Liga de España.
Foto: AFP.

Sin el ansiado '9' en la plantilla, el brasileño Raphael Dias 'Raphinha', autor de un doblete en el estreno liguero del Barcelona, apunta a ocupar de nuevo la punta de ataque.

Publicidad

Barcelona vs Athletic Club EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de La Liga

Barcelona vs Athletic, el partido de La Liga por la segunda fecha
Barcelona vs Athletic, el partido de La Liga por la segunda fecha
Fotografías de: AFP

Fecha: jueves 27 de agosto
Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio:  Spotify Camp Nou, en la ciudad de Barcelona, España.
Transmisión: Disney Plus+ - ESPN.

Díber Cambindo marcó dos goles con León en la Leagues Cup.
Colombianos en el exterior

Díber Cambindo fue gran figura con León en la Leagues Cup; vea acá sus dos goles al Real Salt Lake

Hansi Flick, técnico del Barcelona
Gol Caracol

"No solo es el presente"; el 'dardo' de Hansi Flick al Barcelona por el fichaje de un goleador

Relacionados

Barcelona FC

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad