¿Quién fue el mejor futbolista de la Premier League 2025-26?; así votaron los jugadores

El capitán del Manchester United, el portugués Bruno Fernandes, fue elegido mejor jugador del año por la Asociación Profesional de Futbolistas (PFA), mientras que la jamaicana Khadija Shaw (Manchester City) recibió su segundo galardón como la mejor de la liga femenina.

En la pasada temporada, en la que brilló a nivel individual, Fernandes rompió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League, superando a Thierry Henry y Kevin de Bruyne con 21 pases de gol. El jugador luso de 31 años también anotó nueve goles, en una temporada en la que su club superó un pobre inicio para acabar en tercera posición y clasificar a la Liga de Campeones de Europa.

Fernandes también fue elegido mejor jugador del año por la prensa británica en mayo pasado. "Obviamente es un momento de mucho orgullo. Ellos (los jugadores) son los mismos que tienes en contra cuando sales a jugar, y probablemente no es fácil votar para alguien contra quien juegas, así que es un muy buen momento", dijo el volante ofensivo portugués.

Bruno Fernandes is the PFA Players’ Player of the Year 🏆



Voted for by the players. pic.twitter.com/CPkxcnVNVY — PFA (@PFA) August 25, 2026

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Por su parte, Khadija Shaw fue galardonada tras anotar 21 goles para guiar al Manchester City hacia su primer título en una década. También fue galardonado Nico O'Reilly, del elenco citizen, como mejor jugador joven del año, tras su destacada actuación en la final de Copa de la Liga, con un doblete en la victoria sobre el Arsenal.



Khadija Shaw

The PFA Awards

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"Estoy muy orgulloso de la temporada que tuve", declaró el internacional inglés de 21 años. O'Reilly fue uno de los jugadores elegidos en el "XI" del año, junto a sus compañeros en el City Erling Haaland, Antoine Semenyo y Rayan Cherki.

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El Arsenal, campeón de la Premier League, contó con cinco jugadores en el "XI": David Raya, Gabriel, William Saliba, Jurrien Timber y Declan Rice. Bruno Fernandes y el atacante brasileño Igor Thiago, del Brentford, completaron el "XI".