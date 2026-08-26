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Gol Caracol  / ¿Qué decisión tomó la UEFA en controversia con la FIFA y Gianni Infantino?, de última hora

¿Qué decisión tomó la UEFA en controversia con la FIFA y Gianni Infantino?, de última hora

Aún se siguen sintiendo coletazos después de la intención de Infantino de privatizar los mundiales, hecho que generó gran revuelo y resistencia de la UEFA.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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UEFA tomó una determinación con respecto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
UEFA tomó una determinación con respecto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Fotos: AFP

La UEFA ha decidido terminar con el boicot a las competiciones FIFA después de haber recibido garantías suficientes respecto al intento fallido de vender participaciones privadas que orquestó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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Según el diario británico The Times, la UEFA ha recibido garantías de que este plan para "desfigurar el deporte nunca va a ser llevado a cabo".

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Los máximos dirigentes de la UEFA se reunirán este jueves en Mónaco, donde comunicarán esta decisión a las 55 federaciones que forman el organismo.

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La UEFA demandaba dos condiciones para acabar con el boicot; la primera es que se retirara la iniciativa para privatizar la Copa del Mundo, como ya hizo la FIFA a finales de julio, visto el rechazo general que recibió la propuesta, y la segunda que dicho organismo les asegurara que no se iba a repetir una situación similar.

Pese a esto, se espera que la UEFA mantenga su oposición a Infantino, sobre todo después de que esta semana Aleksander Ceferin insistiera en que es necesaria la dimisión del presidente de la FIFA.

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El presidente de la UEFA confía, primero, en que se dará cuenta " de que no cuenta con el apoyo suficiente", y no se refiere solo al apoyo político de quienes votan, "sino al apoyo de la comunidad futbolística, de los aficionados, de los jugadores, de los exjugadores y de los entrenadores".

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La otra opción, apunta, es que se presente a las elecciones de marzo: "pero, en ese caso, creo que tendrá un candidato en su contra. Todavía no sé quién".

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Ceferin también rechazó la idea, aparentemente asumida por Infantino y la FIFA, de que la UEFA actúa en beneficio de algunas de las federaciones y clubes más poderosos del mundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
AFP.

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