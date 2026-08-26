Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
KEVIN VIVEROS
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Nacional vs. Cali por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Nacional vs. Cali por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

Se viene un nuevo duelo de verdes en la Liga BetPlay II-2026, y el Atanasio Girardot será testigo de este enfrentamiento. ¡Agéndese HOY y no se pierda Nacional vs. Cali!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
Comparta en:
Nacional y Cali se enfrentan por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Nacional y Cali se enfrentan por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos oficiales de Nacional y Cali

Las acciones de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026 continuarán este miércoles 26 de agosto, marcando un partidazo en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. ¡Se viene un nuevo duelo de verdes, y con la firme intención de los tres puntos!

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Así llegan los equipos al partido en el Atanasio

Últimas noticias

Cúcuta Deportivo
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II 2026, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC

Matías Orozco Deportivo Cali
Fútbol Colombiano

Matías Orozco, la joya del Cali que alistó maletas y se marchó al Brighton inglés

Por el lado de los 'verdolagas', que suman seis puntos en tres salidas, pero con tres encuentros pendientes, tendrán la intención de hacer respetar su localía y de mejorar en su juego, que ha dejado algunas dudas bajo la dirección de Lucas González. En la anterior jornada, Nacional se impuso 1-2 a Fortaleza en el estadio El Campín, en un juego que tuvo una acción polémica en el final.

La formación titular de Atlético Nacional contra Fortaleza en la Liga BetPlay II-2026.
La formación titular de Atlético Nacional contra Fortaleza en la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Atlético Nacional

Publicidad

Mientras que el Deportivo Cali confía en mantenerse en el selecto grupo de los ocho. Los dirigidos por Rafael Dudamel ostentan siete unidades en cuatro compromisos disputados, y la idea es mantenerse en la buena línea este miércoles en su visita al 'rey de copas'.

Hay que precisar que en la fecha pasada, el 'azucarero' empató dos a dos contra Internacional de Bogotá en Palmaseca, partido en tierras vallecaucanas que estuvo marcado por un golazo por parte de Nicolas Benedetti; su primer tanto en su retorno al club.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

A qué hora juega HOY Nacional vs. Cali por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

Publicidad

En ese orden de ideas, este vibrante compromiso entre 'verdolagas' y 'azucareros' está pactado a jugarse HOY miércoles 26 de agosto. La pelota rodará a las 8:30 de la noche en el Atanasio Girardot y es válido por la séptima jornada del actual campeonato de nuestro país.

Deportivo Cali
Matías Orozco, segundo de derecha a izquierda en la fila de abajo, con Deportivo Cali
Colprensa

¿Dónde puedo ver EN VIVO por TV el partido entre Nacional vs. Deportivo Cali?

Como es habitual, los fanáticos lo podrán ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win). Pero en este portal: www.golcaracol.com lo podrá seguir vía ONLINE, encontrando un minuto a minuto actualizado. Además, de las mejores jugadas, golazos, virales, la crónica del juego la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas; para que se agende y no se pierda nada.

River Plate vs. Independiente Santa Fe
Gol Caracol

A qué hora juega HOY River Plate vs. Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final en Sudamericana

UEFA tomó una determinación con respecto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gol Caracol

¿Qué decisión tomó la UEFA en controversia con la FIFA y Gianni Infantino?, de última hora

Publicidad

Relacionados

Atlético Nacional

Deportivo Cali

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad