Las acciones de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026 continuarán este miércoles 26 de agosto, marcando un partidazo en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. ¡Se viene un nuevo duelo de verdes, y con la firme intención de los tres puntos!

Así llegan los equipos al partido en el Atanasio

Por el lado de los 'verdolagas', que suman seis puntos en tres salidas, pero con tres encuentros pendientes, tendrán la intención de hacer respetar su localía y de mejorar en su juego, que ha dejado algunas dudas bajo la dirección de Lucas González. En la anterior jornada, Nacional se impuso 1-2 a Fortaleza en el estadio El Campín, en un juego que tuvo una acción polémica en el final.

La formación titular de Atlético Nacional contra Fortaleza en la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Atlético Nacional

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Mientras que el Deportivo Cali confía en mantenerse en el selecto grupo de los ocho. Los dirigidos por Rafael Dudamel ostentan siete unidades en cuatro compromisos disputados, y la idea es mantenerse en la buena línea este miércoles en su visita al 'rey de copas'.



Hay que precisar que en la fecha pasada, el 'azucarero' empató dos a dos contra Internacional de Bogotá en Palmaseca, partido en tierras vallecaucanas que estuvo marcado por un golazo por parte de Nicolas Benedetti; su primer tanto en su retorno al club.

A qué hora juega HOY Nacional vs. Cali por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

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En ese orden de ideas, este vibrante compromiso entre 'verdolagas' y 'azucareros' está pactado a jugarse HOY miércoles 26 de agosto. La pelota rodará a las 8:30 de la noche en el Atanasio Girardot y es válido por la séptima jornada del actual campeonato de nuestro país.

Matías Orozco, segundo de derecha a izquierda en la fila de abajo, con Deportivo Cali Colprensa

¿Dónde puedo ver EN VIVO por TV el partido entre Nacional vs. Deportivo Cali?

Como es habitual, los fanáticos lo podrán ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win). Pero en este portal: www.golcaracol.com lo podrá seguir vía ONLINE, encontrando un minuto a minuto actualizado. Además, de las mejores jugadas, golazos, virales, la crónica del juego la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas; para que se agende y no se pierda nada.