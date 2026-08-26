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Gol Caracol  / Julián Álvarez, una incógnita en Atlético de Madrid; ausente del entrenamiento por "indisposición"

Julián Álvarez, una incógnita en Atlético de Madrid; ausente del entrenamiento por "indisposición"

La historia entre 'colchoneros' y Julián Álvarez no cesa y los motivos de su distanciamiento son cada vez más fuertes. Ahora, su presencia ante el Sevilla es un misterio. ¡Aquí los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Julián Alvarez jugador de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Julián Alvarez jugador de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Foto: AFP.

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, fue baja en el entrenamiento de este miércoles con el conjunto 'rojiblanco' por una “indisposición”, según informó el club, en el regreso al trabajo del equipo después del empate del pasado domingo ante el Villarreal.

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Ese partido marcó el retorno a la competición del de Calchín (provincia de Córdoba), tras entrar al terreno de juego en el minuto 66, después de la disputa con la selección argentina del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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El atacante argentino ha pasado una mala noche por la citada indisposición, por lo que no participa en la sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda (alrededores de Madrid), donde Diego Simeone, entrenador del equipo madrileño, comienza la preparación del encuentro de la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) del sábado contra el Sevilla, actualmente en la cima del campeonato, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

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Para ese partido se espera que esté listo Julián Alvarez, que reapareció en la competición con el conjunto rojiblanco en el encuentro del pasado domingo, en el que fue silbado y abroncado por el público por su deseo expresado este verano, y hoy por hoy imposible, de fichar por el Barcelona.

La oferta de cien millones de euros a pagar en seis plazos a principios de junio presentada por el club 'azulgrana' fue rechazada por el Atlético, que se ha remitido a la cláusula de rescisión del futbolista de 500 millones de euros.

Julián Alvarez jugador de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Julián Alvarez jugador de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Foto: AFP.

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A una semana del cierre del mercado se ha reactivado el interés del Arsenal en el atacante argentino, según ha publicado la prensa inglesa, aunque el Atlético ha insistido durante todo el verano en la continuidad del delantero, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030.

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Más allá de la indisposición de Julián Alvarez, el también delantero Alexander Sorloth, baja los dos encuentros jugados hasta ahora por el Atlético en LaLiga EA Sports de esta temporada por una lesión muscular, es seria duda para el compromiso del próximo sábado por ese motivo. Aún sigue con su puesta a punto al margen del grupo, a tres días de ese partido.

En la sesión participaron Obed Vargas, Carlos Martín, Thomas Lemar y José María Giménez, quienes podrían salir en este mercado de verano antes del cierre del plazo en la medianoche del próximo martes.

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