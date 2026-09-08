Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A qué hora juega HOY y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Inter de Milán, en la Champions League

A qué hora juega HOY y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Inter de Milán, en la Champions League

Este martes 8 de septiembre, el Real Madrid recibirá al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, en el partido valido por la fecha 1 de la UEFA Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 8 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Real Madrid e Inter de Milán se medirán en esta primera jornada de la Champions League
Real Madrid e Inter de Milán se medirán en esta primera jornada de la Champions League
Foto: AFP

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, cuenta por primera vez esta temporada con Aurelien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick para el partido ante el Inter Milán de este martes del que están ausentes por sanción, Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

También mantienen fuera del equipo por lesión Ferland Mendy, Raúl Asencio, Éder Militao y Rodrygo Goes. Lista de bajas a las que se suma el segundo portero, Andriy Lunin, por gripe.

Últimas noticias

Barcelona vs. Feyenoord se enfrentan por la jornada 1 de la Champions League
Gol Caracol

Barcelona vs Feyenoord, hora y dónde ver en VIVO en TV el partido de Champions League

Luis Díaz es uno de los nominados a ganar el Balón de Oro 2026.
Gol Caracol

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro, en el que Luis Díaz es uno de los 30 nominados?

Además, Sergio Martínez, reciente fichaje del Real Madrid procedente del Racing Santander, no forma parte de los convocados, a pesar de estar inscrito en la lista principal de la ‘Champions’ aunque haya sido incorporado al club para jugar habitualmente con el Real Madrid Castilla, primer filial madridista.

Publicidad

Salen de esta lista de bajas, tras recuperarse de sus respectivas lesiones que le han impedido debutar esta temporada, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick.

La convocatoria del Real Madrid para el partido de la primera jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán la forman: 

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Porteros: Courtois, Sergio Mestre y Javi Navarro.

Publicidad

Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Jorge Cestero.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Feyenoord, en Champions League?

Publicidad

Día: Martes 8 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Santiago Bernabéu
Jornada: Fecha 1 de la Champions League
Transmisión: ESPN y Disney +

Relacionados

Champions League

Real Madrid

Inter de Milán

Publicidad

Publicidad

Publicidad