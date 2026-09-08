¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro, en el que Luis Díaz es uno de los 30 nominados?

Este martes se conocieron los 30 nominados al 'Balón de Oro', de la prestigiosa revista francesa France Football, y uno de los que entró en el listado fue el delantero Luis Díaz, figura de Bayern Múnich y de la Selección Colombia que participó en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Entre los seleccionados hace pocos minutos también dijo presente Julián Quiñones, nacido en nuestro país y que jugó en la Copa del Mundo pasada con México. Se trata de la primera nominación del futbolista latinoamericanos para el principal galardón individual.
Y así, en medio de la expectativa generada por la apertura de los mejores del fútbol en la temporada pasada, surgió una pregunta entre los aficionados: ¿cuándo es la gala de entrega del 'Balón de Oro'? Pues bien, dicha entrega será el próximo lunes 26 de octubre, en una gran ceremonia que se realizará en el The London Palladium en Londres, Inglaterra.
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¿Quiénes son los 30 nominados al Balón de Oro en rama masculina?
El argentino Lionel Messi (Inter de Miami) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), dos de las figuras del Mundial de 2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España.
Jude Bellingham (Real Madrid)
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Pau Cubarsí (Barcelona)
Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
Ousmane Dembélé (PSG)
Luis Díaz (Bayern Múnich)
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Bruno Fernandes (Manchester United)
Erling Haaland (Manchester City)
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Gabriel (Arsenal)
Harry Kane (Bayern Múnich)
Achraf Hakimi (PSG)
Lamine Yamal (Barcelona)
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Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Marquinhos (PSG)
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Sadio Mané (Al Nassr)
Lautaro Martínez (Inter)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (PSG)
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Lionel Messi (Inter Miami)
Michael Olise (Bayern Múnich)
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Joao Neves (PSG)
Willian Pacho (PSG)
Julián Quiñones (Al Qadsiah)
Declan Rice (Arsenal)
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Rodri (Manchester City/Barcelona)
Fabián Ruiz (PSG)
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Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
William Saliba (Arsenal)
Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
Vinicus Jr (Real Madrid)
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Vitinha (PSG)
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