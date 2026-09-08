Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro, en el que Luis Díaz es uno de los 30 nominados?

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro, en el que Luis Díaz es uno de los 30 nominados?

Luis Díaz le entregó buenas noticias a Colombia este martes, cuando se dieron a conocer todos los nominados al Balón de Oro, prestigioso premio que entrega France Football.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de sept, 2026
Comparta en:
Luis Díaz es uno de los nominados a ganar el Balón de Oro 2026.
Luis Díaz es uno de los nominados a ganar el Balón de Oro 2026.
Foto: AFP.

Este martes se conocieron los 30 nominados al 'Balón de Oro', de la prestigiosa revista francesa France Football, y uno de los que entró en el listado fue el delantero Luis Díaz, figura de Bayern Múnich y de la Selección Colombia que participó en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

  

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Entre los seleccionados hace pocos minutos también dijo presente Julián Quiñones, nacido en nuestro país y que jugó en la Copa del Mundo pasada con México. Se trata de la primera nominación del futbolista latinoamericanos para el principal galardón individual.

Últimas noticias

Barcelona vs. Feyenoord se enfrentan por la jornada 1 de la Champions League
Gol Caracol

Barcelona vs Feyenoord, hora y dónde ver en VIVO en TV el partido de Champions League

FC Barcelona
Gol Caracol

Barcelona apunta con todo a ganar la Champions League; "tenemos la calidad para ganarla"

Y así, en medio de la expectativa generada por la apertura de los mejores del fútbol en la temporada pasada, surgió una pregunta entre los aficionados: ¿cuándo es la gala de entrega del 'Balón de Oro'? Pues bien, dicha entrega será el próximo lunes 26 de octubre, en una gran ceremonia que se realizará en el The London Palladium en Londres, Inglaterra.

Publicidad

¿Quiénes son los 30 nominados al Balón de Oro en rama masculina?

El argentino Lionel Messi (Inter de Miami) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), dos de las figuras del Mundial de 2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Jude Bellingham (Real Madrid)

Publicidad

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Publicidad

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Publicidad

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Publicidad

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Publicidad

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Publicidad

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Publicidad

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Publicidad

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Publicidad

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Publicidad

Vitinha (PSG)

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

¿En dónde va a jugar James Rodríguez?; apareció equipo europeo interesado en él

Luis Díaz Champions League
Colombianos en el exterior

Estos son los colombianos que jugarán la Champions League; Luis Díaz presente con Bayern Múnich

Luis Díaz se lamentó de una opción clara de gol que tuvo en Schalke 04 vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz se lamentó de una opción clara de gol que tuvo en Schalke 04 vs. Bayern Múnich.
Foto: AFP

Publicidad

Relacionados

Luis Díaz

Balón de Oro

Publicidad

Publicidad

Publicidad