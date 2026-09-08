Barcelona vs Feyenoord, hora y dónde ver en VIVO en TV el partido de Champions League

La Champions, el sueño incumplido del Barcelona desde hace once años, vuelve a presentarse como el gran objetivo del curso para el equipo de Hansi Flick y también para su estrella Lamine Yamal, que a sus diecinueve años, solo le queda por levantar 'La orejona', un camino que se abre este miércoles ante el Feyenoord.

Y es que el diez del Barcelona lo ha ganado todo. Sumó el pasado verano el Mundial a su colección de títulos que había abierto con Ligas, Eurocopas y Supercopas, pero le falta la Champions, a él y a esta generación de jóvenes jugadores azulgranas.

Será la cuarta vez que afronta el reto el de Rocafonda. En total 33 partidos y once goles. Su primera participación, en 2024, finalizó en cuartos ante el PSG (2-3 en la ida y 1-4 en la vuelta), el día de la expulsión de Ronald Araujo.

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La segunda al año siguiente y en semifinales frente al Inter cuando el Barcelona lo tenía en su mano. La última el sueño se difuminó en el Metropolitano, después del 0-2 en Barcelona y el 1-2 en la vuelta.



Lamine Yamal, jugador del Barcelona Foto: AFP

Y el destino ha querido que el estadio Metropolitano será también la estación final de este curso, sede de la final el 5 de junio de 2027.

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Los azulgrana llegan al partido en su mejor momento. Líderes de LaLiga EA Sports, con 17 goles en cuatro partidos, todos resueltos con victorias claras, y con una máquina engrasada que recuerda al mejor Barcelona de siempre, aquel que en el banquillo vivía Pep Guardiola y el diez lo llevaba Leo Messi.

Pero la Champions le ha demostrado tozudamente al Barcelona su exigencia. No es importante el cómo sino el qué y llegar al momento determinante del curso europeo sin una roja, sin un lesión y sin dudas.

Así que ha llegado el gran momento para el equipo de las cinco Champions, aunque de la última ya han pasado 11 años. Fue en Berlín, con una incontestable victoria ante el Juventus (3-1), Luis Enrique en el banquillo y el tridente Messi-Luis Suárez-Neymar campando a sus anchas.

Para el estreno ante el Feyenoord, Flick no podrá contar con Eric Garcia, expulsado en el último partido del curso pasado, y suspendido. Tampoco con los lesionados Frenkie de Jong ni Roony Bardghji, que ni siquiera ha sido inscrito para la competición por una lesión de larga duración.

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La ausencia de Eric la cubrirá Jules Kounde. El técnico alemán seguramente le dará continuidad a Rodrigo 'Rodri' Hernández, que ya se estrenó como titular en Mestalla, y la principal duda estriba en si será Fermín López o Dani Olmo quien ejerza de enganche.

En el resto de la alineación no habrá muchos cambios. Xavi Espart, la sensación del curso y que lo ha jugado todo, apunta al lateral zurdo; Gerard Martín a ser el acompañante de Cubarsí; Pedri formará pareja con Rodri; y Lamine Yamal, Raphinha y Gordon son indiscutibles arriba.

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Los neerlandeses llegan a Barcelona con dos viejos conocidos: Gio van Bronckhorst y Mika Mármol. Van Bronckhorst, exjugador del Barça, ha sustituido a Robin van Persie en el banquillos, mientras que el defensa Mármol se formó en La Masia.

El Feyenoord es un visitante amable. No ha ganado en sus últimos once desplazamientos europeos y ha perdido en los nueve últimos.

Gjivai Zechiël, jugador del Feyenoord Foto: AFP

Sus principales estrellas son el joven centrocampista neerlandés Luciano Valente y el extremo argelino Anis Hadj Moussa, que estuvo a punto de abandonar el equipo de Rotterdam con destino a la Liga saudí, un traspaso por 40 millones que finalmente se frustró. Así que Moussa podría ser el gran refuerzo de los holandeses en el Spotify Camp Nou.

Alineaciones probables:

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Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedri, Fermín o Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Mousssa o Diarra, Ferri y Valente.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Feyenoord, en Champions League?

Día: Miércoles 9 de septiembre.

Hora: 11:45 a.m.

Estadio: Spotify Camp Nou

Jornada: Fecha 1 de la Champions League

Transmisión: ESPN y Disney +