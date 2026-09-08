Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago, en la cima

El británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) se impuso en la decimosexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Cortegana y Palos de la Frontera, de 181,1 km de recorrido, en la que Enric Mas (Movistar Team) mantuvo el jersey rojo de líder.

Brennan firmó su cuarta victoria en la presente edición y la sexta de su equipo. Con un tiempo de 3h 56' 33'', a una media de 45,9 kilómetros por hora, superó al francés, Bryan Coquard (Cofidis), y al belga, Vito Braet (Lotto).

En la clasificación general sigue al frente el español, Enric Mas (Movistar), con una diferencia de 2' 06'' sobre el austríaco, Felix Gall (Decathlon), y de 2' 10'' con respecto al esloveno, Primoz Roglic, del Red Bull Bora Hansgrohe.

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Sin embargo, hay otras clasificaciones que también están en disputa como la de la montaña. Allí, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) está liderando con un total de 69 puntos y una ventaja de 29 unidades sobre Wout van Aert, su más cercano perseguidor.



El ciclista colombiano está cerca de hacer historia y sueña en grande. Y es que cada vez faltan menos jornadas para que se baje el telón de la edición 81 de la ronda ibérica. Además, hay fracciones que no tienen puertos puntuables, por lo que nadie le puede descontar, como fue el caso de este martes 8 de septiembre.

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 69 puntos.

2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 23 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - 21 puntos.

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - 12 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) - 11 puntos.

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 11 puntos.

9. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) - 10 puntos.

10. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - 10 puntos.