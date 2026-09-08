Marlos Moreno, "ir a Selección Colombia es un sueño que tengo, algo que siempre ronda en la cabeza"

Uno de los jugadores que viene sonando fuerte en cada partido de Atlético Nacional es el extremo Marlos Moreno, quien cuenta con la confianza del técnico Lucas González y a fe que ha subido su rendimiento. En el duelo del lunes anterios por Copa Betplay le marcó un tanto al Deportivo Cali, en el triunfo claro 3-0, y además en el duelo contra Alianza (1-5) también dijo presente en el marcador, e hizo una asistencia y anotó contra los propios 'azucareros', pero en duelo de Liga.

Gol Caracol habló con Moreno, quien comenzó hablando de las claves de su renacer futbolístico en este segundo semestre de 2026. "Creo que es el resultado de mucho trabajo, de la confianza y de volver a sentirme bien dentro de la cancha. He trabajado muy fuerte para recuperar mi mejor nivel y hoy me siento con mucha confianza, tranquilo y, sobre todo, disfrutando nuevamente del fútbol. También estar en Nacional es algo muy especial para mí. Es un club que conozco, que quiero y donde siento el respaldo de la gente. Todo eso ayuda para que uno pueda volver a encontrar su mejor versión", expresó inicialmente.

¿Qué tanto influye el cuerpo técnico en su rendimiento actual?

"Influye muchísimo. El cuerpo técnico me ha dado confianza y me ha hecho sentir importante dentro del equipo. Para un jugador eso es fundamental. También existe una muy buena comunicación y me han ayudado a entender qué necesitan de mí y cómo puedo aportar mejor al equipo. Cuando uno siente esa confianza, juega más tranquilo y puede mostrar sus condiciones".

Publicidad

Los últimos tres partidos con Nacional han sido los mejores desde que volvió al fútbol colombiano. ¿Cómo lo siente?

"Sí, creo que han sido partidos muy importantes para mí. Me he sentido bien físicamente, con confianza y con mucha libertad para jugar. Pero no quiero quedarme solamente con estos dos partidos. Quiero que sean el comienzo de una etapa mucho mejor. Mi objetivo es mantener este nivel, seguir creciendo y demostrar que todavía tengo mucho para darle al fútbol".



¿Qué metas se traza a corto y mediano plazo?

"A corto plazo quiero seguir creciendo, mantener la regularidad y ayudar a Nacional con goles, asistencias, trabajo y experiencia. Y obviamente tengo un sueño que nunca he dejado de tener: volver a la Selección Colombia. Ya tuve la oportunidad de vestir esa camiseta y sé lo que significa representar a mi país. Es una sensación muy especial y quiero volver a vivirla. Sé que la Selección se gana con rendimiento. No quiero que sea solamente un deseo o una ilusión; quiero demostrar dentro de la cancha que puedo volver a estar ahí. Si mantengo este nivel, sigo trabajando y hago las cosas bien con Nacional, sé que esa posibilidad puede llegar".

¿Volver a la Selección Colombia es una motivación en este momento?

"Sí, totalmente. Más que una presión, es una motivación. La Selección siempre está en la cabeza de cualquier jugador colombiano. Para mí sería muy bonito volver a representar a mi país, pero tengo claro que primero tengo que hacer las cosas bien en Nacional. Quiero ganarme nuevamente esa oportunidad con trabajo, con buenos partidos y siendo importante para mi equipo. Si llega la convocatoria, quiero que sea porque mi rendimiento la merece".

Publicidad

¿Cómo ve a este Nacional, para qué están?

"Estamos para competir por todo. Nacional siempre tiene la responsabilidad de pelear por títulos y nosotros tenemos un grupo con mucha calidad, pero también con mucha hambre. Vamos paso a paso y con humildad, porque sabemos que todavía falta mucho, pero tenemos claro que queremos llegar hasta el final y luchar por todo lo que juguemos".