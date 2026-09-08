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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Qué falta para que James Rodríguez sea nuevo jugador del Avellino FC, de Italia?

¿Qué falta para que James Rodríguez sea nuevo jugador del Avellino FC, de Italia?

El '10' de la Selección Colombia, James Rodríguez, tiene negociaciones avanzadas con el equipo de la Serie B de Italia, que es dirigido por Alessandro Nesta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de sept, 2026
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James Rodríguez en el entrenamiento de la Selección Colombia.
James Rodríguez en el entrenamiento de la Selección Colombia.
FCF.

Este martes 8 de septiembre se filtró el nombre del equipo que tiene en la mira a James Rodríguez para la presente temporada, y es el modesto Avellino FC, de la Serie B de Italia, que ya está en negociaciones, que podrían concretarse en las próximas horas, para que el mediocampista colombiano regrese a Europa, aunque esta vez a una liga de menor nivel.

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Lo cierto es que el torneo ya comenzó en la segunda división italiana, por lo que las próximas horas serán importantes para definir su futuro, con el cuadro dirigido por la leyenda Alessandro Nesta.

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En el diario 'CalcioMercato' detallaron que el '10' de la Selección Colombia "se encuentra en negociaciones avanzadas con el club Irpinia, presidido por Angelo Antonio D'Agostino y dirigido por Alessandro Nesta en la Serie B", y mencionaron que "según los informes, el exdefensa italiano de la Lazio y el Milan ya ha hablado con el jugador".

James Rodríguez en la previa del juego contra Suiza por el Mundail 2026.
James Rodríguez en la previa del juego contra Suiza por el Mundail 2026.
Foto: Getty Imágenes

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Por la misma línea, explicaron que "se dice que las partes están muy cerca de llegar a un acuerdo, tanto que incluso podría producirse un anuncio oficial poco después de ultimar los detalles financieros", un tema que siempre ha sido complejo en sus últimos equipos, por el alto salario que siempre ha solicitado, por su amplia trayectoria y su talento.

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De hecho, cabe recordar que en su más reciente club, el Minnesota United, con el que terminó contrato a mitad de año, antes del Mundial 2026, recibía 684 mil dólares anuales, aunque no se sabe, por el momento, la cifra del sueldo que le darían en Italia.

James Rodríguez es agente libre, por lo que las negociaciones entre las partes serán directamente con su representante y entorno, en lo que sería su regreso a Europa, tras su paso por el Rayo Vallecano, en el 2024. Luego de eso, estuvo en el León, de México, y en el Minnesota, de la MLS.

James Rodríguez
James Rodríguez; jugador de Minnesota United FC
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de Minnesota United FC

Lo cierto es que el más reciente partido del mediocampista cucuteño fue el 7 de julio con la Selección Colombia, en los octavos de final del Mundial 2026, contra Suiza, ya hace más de dos meses. Y a nivel de clubes, fue el 13 de mayo contra el Colorado Rapids, por la Major League Soccer. Por el momento, se le ha visto entrenando en solitario.

Actualmente el Avellino FC, posible nuevo equipo de James Rodríguez, ha disputado tres partidos de la Serie B de Italia, con dos victorias 3-0 sobre sobre Vicenza y 1-0 contra Modena, pero perdiendo 2-1 con Arezzo. Su próximo compromiso es frente al conocido Palermo, este domingo 13 de septiembre.

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