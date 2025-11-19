¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO el sorteo del repechaje al Mundial 2026?; ¡Atención Bolivia!

Veintidós países de jugarán en marzo los seis últimos boletos para el Mundial 2026 (de los que cuatro serán para selecciones europeas y los otros dos para equipos del resto del mundo), en unos repechajes cuyo sorteo se celebrará en Zúrich el jueves.

. Europa:

Dieciséis equipos repescados de las eliminatorias de la zona UEFA aún pueden soñar con viajar a Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano (del 11 de junio al 19 de julio).

Son los doce segundos de los grupos de calificación, entre ellos Italia, ya eliminada dos veces en el repechaje en 2018 y 2022, además de los cuatro mejores ganadores de grupo de la Liga de Naciones que no fueron segundos en sus llaves (Suecia, Rumanía, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte).

Ocho semifinales (26 de marzo) y luego cuatro finales (31 de marzo), en eliminatorias a partido único, determinarán los equipos europeos que se unirán a los doce ganadores de grupo.

Imagen de referencia del trofeo de campeón para el Mundial 2026 AFP

Los ocho cabezas de serie, determinados por su posición en el ranking FIFA publicado el miércoles, jugarán su semifinal en casa.

Los países que tendrán la ventaja de jugar como locales en la final serán sorteados el jueves una vez conocido el cuadro final.

. Resto del mundo:

Los dos últimos boletos para la Copa del Mundo se otorgarán en los repechajes intercontinentales entre los supervivientes de las otras confederaciones en fechas por definir en marzo en Guadalajara y Monterrey, dos de los escenarios mexicanos de la fase final.

Ya se conocen a los seis equipos clasificados: Bolivia por Sudamérica (Conmebol), Nueva Caledonia por Oceanía (OFC), Irak por Asia (AFC), la RD Congo, que ganó la repesca africana (CAF) y los dos equipos de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) que se conocieron el martes: Jamaica y Surinam.

Jamaica en la Copa América Foto: AFP

Para estos repechajes intercontinentales, los dos mejores equipos en la clasificación de la FIFA, Irak y la RD Congo, esperarán en la final a los ganadores de las dos "semifinales" que disputarán los otros cuatro equipos (Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam) y cuyos cruces se conocerán en el sorteo del jueves.

. Repechaje de la zona europea:

Ocho cabezas de serie:

Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia

Los ocho no cabezas de serie:

Albania, Irlanda, Bosnia, Kosovo, Suecia, Rumania, Irlanda del norte, Macedonia del Norte

. Repechaje internacional:

Bolivia celebra su clasificación al repechaje del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 AFP

Finalistas: Irak, RD Congo

Eliminatoria previa: Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam.



¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY el sorteo del repechaje, para el Mundial 2026?

El sorteo para conocer los emparejamientos del repechaje se realizará este jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza. Y se podrá seguir minuto a minuto en www.golcaracol.com desde las 7:00 a.m. (hora colombiana), que es la hora en la que iniciará el evento.

