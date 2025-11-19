Síguenos en::
¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO el sorteo del repechaje al Mundial 2026?; ¡Atención Bolivia!

Este jueves 20 de noviembre, se llevará a cabo, en Zúrich, el sorteo oficial del repechaje, en el que se definirán los últimos cupos para el certamen mundialista del próximo año.

Por: AFP
Actualizado: 19 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Bolivia jugará el repechaje al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

