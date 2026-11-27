El partido entre Millonarios y América de Cali tuvo un cierre insólito en el estadio El Campín. Cuando el compromiso correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 estaba llegando a su final, Yani Quintero protagonizó una acción que terminó con su expulsión, luego de lanzarle una moneda en el rostro a Mateo García, jugador del banco de suplentes del conjunto 'embajador'.

La jugada se presentó durante el tiempo de adición del segundo tiempo, en un encuentro que ya había estado marcado por la pierna fuerte, las discusiones y dos tarjetas rojas. Quintero tomó una moneda que estaba en el suelo, se acercó a donde se encontraba García y se la arrojó, impactándolo en la cara.

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El árbitro Carlos Ortega fue llamado por el VAR para revisar lo sucedido. Después de observar las imágenes, el juez central decidió expulsar al futbolista de América de Cali, en una de las escenas más llamativas de la jornada.

Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín Colprensa

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La cuenta especializada en arbitraje 'El VAR Central' también se refirió a la acción y respaldó la decisión de mostrar la tarjeta roja.



"Le lanzó una moneda. Quintero levantó una moneda del suelo y se la lanzó al rostro a García. No parecía llevar mucha fuerza, pero igualmente es una agresión, y con un objeto, lo cual agrava aún más la cosa. No hay razón lógica para explicar lanzarle una moneda a otro. Roja", señaló.

😵 LE LANZÓ UNA MONEDA



Quintero levantó una moneda del suelo y se la lanzó al rostro a García. No parecía llevar mucha fuerza pero igualmente es una agresión, Y CON UN OBJETO, lo cuál agrava aún más la cosa. No hay razón lógica para explicar lanzarle una moneda a otro. ROJA. pic.twitter.com/68wGaJQf3n — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 28, 2026

De esta manera, Yani Quintero se convirtió en el tercer expulsado de un partido que terminó 0-0, pero que estuvo lejos de ser tranquilo. Rodrigo Contreras y Dany Rosero fueron los otros futbolistas que vieron la roja en el compromiso.