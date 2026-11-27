Millonarios y América de Cali protagonizaron un duelo intenso, cargado de polémicas y con un desenlace que dejó mucho por analizar. En el estadio El Campín, por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, ambos equipos buscaban una victoria que les permitiera tomar ventaja en el grupo B, pero terminaron empatando 0-0 en un partido en el que el fútbol pasó a un segundo plano.

Las infracciones, las discusiones y las tarjetas marcaron el desarrollo del compromiso. Se sancionaron más de 20 faltas, hubo 12 jugadores amonestados y tres expulsiones, en una noche que terminó con los ánimos bastante caldeados.

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La primera tarjeta roja llegó en el tiempo de adición del primer tiempo. Al minuto 45+4', Rodrigo Contreras saltó a disputar un balón, abrió el brazo e impactó con un codazo a Rafael Carrascal. El árbitro Carlos Ortega le mostró la segunda amarilla y el delantero de Millonarios tuvo que abandonar el terreno de juego.

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Apenas comenzó la segunda parte, América también se quedó con diez hombres. Al minuto 49', Dany Rosero protagonizó una acción similar: fue a disputar un balón, extendió el brazo y golpeó en el rostro a Leonardo Castro. Ortega no dudó y le mostró la tarjeta roja directa.



David González, director técnico de América de Cali, en el partido contra Millonarios Colprensa

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. En el tiempo de adición del segundo tiempo se presentó una de las acciones más insólitas de la jornada. Yani Quintero tomó un objeto del suelo, se acercó al banco de suplentes y se lo lanzó a Mateo García, impactándolo en el rostro. El VAR llamó al juez central, quien revisó la jugada y terminó expulsándolo.

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Pese al juego brusco, también hubo oportunidades de gol. Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra inquietaron por Millonarios, mientras que Tomás Ángel, Yeison Guzmán y Luis Quiñones tuvieron opciones para América.

Al final, el marcador no se movió. Millonarios y América repartieron puntos, quedaron en deuda futbolística y dejaron abierto el cuadrangular, mientras Cali y Bucaramanga recuperaron la ilusión tras el empate.