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Gol Caracol  / Acá la convocatoria oficial de la selección Brasil para el Mundial 2026; Neymar fue noticia

Acá la convocatoria oficial de la selección Brasil para el Mundial 2026; Neymar fue noticia

Este lunes 18 de mayo el técnico italiano Carlo Ancelotti dio la convocatoria de Brasil para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Todos estaban pendientes por Neymar.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de may, 2026
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Neymar con Brasil

Neymar, la gran sorpresa tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha, fue convocado este lunes con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026 junto con los delanteros Vinícius Júnior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, y Endrick.

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

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La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

Los grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).

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Acá la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026:

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Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo S. (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo),

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Vinícius (Real Madrid), Rayan (Bournemouth).

Neymar, en su último partido con la Selección Brasil frente a Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas

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