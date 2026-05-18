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Gol Caracol  / Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, fue denunciado por caso relacionado al 'FIFAGate'

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, fue denunciado por caso relacionado al 'FIFAGate'

Se dio a conocer una denuncia interna que señala al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, de recibir millonaria cifra de dinero de fondos recuperados por el caso de corrupción más sonado de la FIFA.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, ha sido denunciado de manera interna por presuntamente recibir millones de dólares procedentes de fondos recuperados del caso "FIFAGate", que estalló en 2015, según The New York Times.

De acuerdo con el diario, Domínguez, que también es uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA, enfrenta una denuncia interna de ética presentada por una persona que supuestamente tiene "conocimiento directo de los pagos".

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El denunciante acusa a Domínguez y a otro alto funcionario de la Conmebol, del que no se dice su nombre, de obtener más de 5 millones de dólares procedentes de fondos recuperados por la federación de fútbol "tras conseguir la devolución de millones de dólares perdidos por tramas de corrupción", apunta el periódico.

De acuerdo con la denuncia interna, este dinero procede de fondos sustraídos de cuentas bancarias que, entonces, estaban bajo el control de funcionarios de la Conmebol implicados en el "FIFAGate".

Este caso derivó en una grave crisis en el fútbol mundial al implicar a más de cuarenta altos cargos, sobre todo de las federaciones de Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) y Conmebol.

Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol

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El Gobierno de Estados Unidos llevó el "FIFAGate" a juicio en 2017, siendo las condenas más visibles las de dos exdirectivos de fútbol, el paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marín.

En 2020, el Departamento de Justicia incluyó en el caso nuevos cargos contra Martínez y López y Full Play Group, acusados de pagar sobornos a directivos de federaciones latinoamericanas para lograr lucrativos derechos de retransmisión en la Copa Libertadores, entre otros eventos.

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El New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto, asegura que altos cargos de la FIFA tienen conocimiento de la denuncia contra Domínguez, interpuesta ante su comité de ética hace más de un año.

Domínguez pasó a dirigir la Conmebol en 2016, después de que su predecesor, Juan Ángel Napout, fuera imputado y encarcelado por el caso "FIFAGate".

La denuncia se da a conocer apenas un mes antes de que dé comienzo el Mundial de fútbol de 2026, que tendrá lugar en estadios de México, Canadá y Estados Unidos.

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