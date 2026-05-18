Gio Urshela le puso fin a su carrera como beisbolista; "siempre agradecido"

Este domingo, el beisbolista colombiano Gio Urshela sorprendió al confirmar su retiro profesional y ponerle fin a una carrera de 18 años. El cartagenero que se desempeñó como tercera base jugó en las grandes ligas con Cleveland Indians (2015-2018), Toronto Blue Jays (2018), New York Yankees (2019-2022), Minnesota Twins (2022), Los Angeles Angels (2023), Detroit Tigers (2024), Atlanta Braves (2024) y Athletics (2025).
En otros países tuvo la oportunidad con destacadas actuaciones: Tigres de Cartagena (2009-2012)(2013-14)(2022-23, 2025-26), Águilas del Zulia (2014-15)(2016-17), Tigres del Licey (2018-19)(2023-24), Caimanes de Barranquilla (2023-24) y Leones del Escogido (2025-26).
"Querido Béisbol, hoy ha llegado el día, el día con el que nunca sueñas, el día que no te imaginas, que jamás esperas que pase pero que en el fondo sabes que algún día va a llegar. Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida, que conocí gente maravillosa, gente que aportó mucho a mi carrera y me hicieron ser la persona que soy hoy en día. A mis padres y hermanos que tanto amo, gracias por tanto, por estar en esos momentos difíciles pero que pudimos superar juntos. A mi esposa que tanto amo, gracias por entenderme, por apoyarme y darme esa voz de aliento cuando lo necesitaba. A mis hijos, papá ya no tendrá que estar por fuera de casa tanto tiempo y no saben lo feliz que estoy de pasar tiempo con ustedes. Mi familia que es bastante grande, amigos, los fanáticos y cada organización de béisbol que me dio esa oportunidad, entrenadores y esas personas que trabajaron conmigo cuando se apagaban las luces del estadio, gracias. Toda mi gente de Colombia que me apoyaron, gracias por motivarme a seguir adelante, todas esas personas que de una forma u otra ayudaron a que mi carrera fuera mucho mejor. GRACIAS, los llevaré siempre en el corazón. Las buenas memorias quedarán para siempre en mí", fue el emotivo mensaje de Urshela en su cuenta oficial de Instagram.
Los números de Gio Urshela en Grandes Ligas
|Año
|Equipo
|Liga
|Juegos
|VB
|C
|Hits
|HR
|CI
|BA
|2015
|Cleveland Indians
|AL
|81
|267
|25
|60
|6
|21
|.225
|2017
|Cleveland Indians
|AL
|67
|156
|14
|35
|1
|15
|.224
|2018
|Toronto Blue Jays
|AL
|19
|43
|7
|10
|1
|3
|.233
|2019
|New York Yankees
|AL
|132
|442
|73
|139
|21
|74
|.314
|2020
|New York Yankees
|AL
|43
|151
|24
|45
|6
|30
|.298
|2021
|New York Yankees
|AL
|116
|420
|42
|112
|14
|49
|.267
|2022
|Minnesota Twins
|AL
|144
|501
|61
|143
|13
|64
|.285
|2023
|Los Angeles Angels
|AL
|62
|214
|22
|64
|2
|24
|.299
|2024
|Detroit Tigers
|AL
|92
|300
|25
|73
|5
|37
|.243
|2024
|Atlanta Braves
|NL
|36
|132
|9
|35
|4
|15
|.265
|2025
|Athletics
|AL
|59
|181
|10
|43
|0
|20
|.238
|TOTAL
|—
|—
|851
|2807
|312
|759
|73
|352
|.270
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