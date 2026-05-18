Gio Urshela le puso fin a su carrera como beisbolista; "siempre agradecido"

Este domingo, el beisbolista colombiano Gio Urshela sorprendió al confirmar su retiro profesional y ponerle fin a una carrera de 18 años. El cartagenero que se desempeñó como tercera base jugó en las grandes ligas con Cleveland Indians (2015-2018), Toronto Blue Jays (2018), New York Yankees (2019-2022), Minnesota Twins (2022), Los Angeles Angels (2023), Detroit Tigers (2024), Atlanta Braves (2024) y Athletics (2025).

En otros países tuvo la oportunidad con destacadas actuaciones: Tigres de Cartagena (2009-2012)(2013-14)(2022-23, 2025-26), Águilas del Zulia (2014-15)(2016-17), Tigres del Licey (2018-19)(2023-24), Caimanes de Barranquilla (2023-24) y Leones del Escogido (2025-26).

"Querido Béisbol, hoy ha llegado el día, el día con el que nunca sueñas, el día que no te imaginas, que jamás esperas que pase pero que en el fondo sabes que algún día va a llegar. Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida, que conocí gente maravillosa, gente que aportó mucho a mi carrera y me hicieron ser la persona que soy hoy en día. A mis padres y hermanos que tanto amo, gracias por tanto, por estar en esos momentos difíciles pero que pudimos superar juntos. A mi esposa que tanto amo, gracias por entenderme, por apoyarme y darme esa voz de aliento cuando lo necesitaba. A mis hijos, papá ya no tendrá que estar por fuera de casa tanto tiempo y no saben lo feliz que estoy de pasar tiempo con ustedes. Mi familia que es bastante grande, amigos, los fanáticos y cada organización de béisbol que me dio esa oportunidad, entrenadores y esas personas que trabajaron conmigo cuando se apagaban las luces del estadio, gracias. Toda mi gente de Colombia que me apoyaron, gracias por motivarme a seguir adelante, todas esas personas que de una forma u otra ayudaron a que mi carrera fuera mucho mejor. GRACIAS, los llevaré siempre en el corazón. Las buenas memorias quedarán para siempre en mí", fue el emotivo mensaje de Urshela en su cuenta oficial de Instagram.

Los números de Gio Urshela en Grandes Ligas

Año Equipo Liga Juegos VB C Hits HR CI BA 2015 Cleveland Indians AL 81 267 25 60 6 21 .225 2017 Cleveland Indians AL 67 156 14 35 1 15 .224 2018 Toronto Blue Jays AL 19 43 7 10 1 3 .233 2019 New York Yankees AL 132 442 73 139 21 74 .314 2020 New York Yankees AL 43 151 24 45 6 30 .298 2021 New York Yankees AL 116 420 42 112 14 49 .267 2022 Minnesota Twins AL 144 501 61 143 13 64 .285 2023 Los Angeles Angels AL 62 214 22 64 2 24 .299 2024 Detroit Tigers AL 92 300 25 73 5 37 .243 2024 Atlanta Braves NL 36 132 9 35 4 15 .265 2025 Athletics AL 59 181 10 43 0 20 .238 TOTAL — — 851 2807 312 759 73 352 .270