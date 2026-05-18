Giro de Italia 2026: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 10

El danés Jonas Vingegaard besó la foto de su familia que lleva en el manillar de la bicicleta en dos ocasiones, en las cimas del Blockhaus y Corno alle Scale. Así rubricó dos victorias que le permiten asumir la segunda semana del Giro de Italia 2026 que comienza el martes, con una crono de 42 km, con la vitola de patrón real de la "corsa rosa", aún liderada por el portugués Afonso Eulalio.
El pelotón disfrutó de la segunda jornada de descanso tras una semana marcada por la primera victoria española a cargo de Igor Arrieta y la doble del ecuatoriano Jonathan Narváez, un primer bloque donde la general del Giro quedó perfilada a favor de Jonas Vingegaard, imbatible en las citas de montaña con final en alto.
Después de un esperado y necesario día de descanso, este martes llega el turno para los grandes rodadores. Los especialistas en contrarreloj tomarán la palabra en un recorrido totalmente llano de 42 km entre Viareggio y Massa, con solo 12 curvas. Puede ser un día de fiesta para el doble campeón mundial de la modalidad, Filippo Ganna.
Horario de salida de los corredores para la contrarreloj de la etapa 10
|#
|BIB
|Hora (COL)
|Rider
|Team
|1
|157
|06:15:00
|VAN DEN BROEK Frank
|Team Picnic PostNL
|2
|211
|06:16:00
|BLIKRA Erlend
|Uno-X Mobility
|3
|225
|06:17:00
|MALUCELLI Matteo
|XDS Astana Team
|4
|68
|06:18:00
|WALSCHEID Max
|Lidl - Trek
|5
|223
|06:19:00
|LIVYNS Arjen
|XDS Astana Team
|6
|7
|06:20:00
|PRICE-PEJTERSEN Johan
|Alpecin - Premier Tech
|7
|183
|06:21:00
|FROIDEVAUX Robin
|Tudor Pro Cycling Team
|8
|62
|06:22:00
|CONSONNI Simone
|Lidl - Trek
|9
|153
|06:23:00
|FLYNN Sean
|Team Picnic PostNL
|10
|208
|06:24:00
|REINDERS Elmar
|Unibet Rose Rockets
|11
|185
|06:25:00
|MOZZATO Luca
|Tudor Pro Cycling Team
|12
|201
|06:26:00
|GROENEWEGEN Dylan
|Unibet Rose Rockets
|13
|184
|06:27:00
|LIENHARD Fabian
|Tudor Pro Cycling Team
|14
|202
|06:28:00
|DE VRIES Hartthijs
|Unibet Rose Rockets
|15
|163
|06:29:00
|LONARDI Giovanni
|Team Polti VisitMalta
|16
|28
|06:30:00
|ZANONCELLO Enrico
|Bardiani CSF 7 Saber
|17
|203
|06:31:00
|KOPECKÝ Matyáš
|Unibet Rose Rockets
|18
|103
|06:32:00
|MULLEN Ryan
|NSN Cycling Team
|19
|204
|06:33:00
|KOPECKÝ Tomáš
|Unibet Rose Rockets
|20
|33
|06:34:00
|GUDMESTAD Tord
|Decathlon CMA CGM Team
|21
|158
|06:35:00
|VAN UDEN Casper
|Team Picnic PostNL
|22
|137
|06:36:00
|VAN GESTEL Dries
|Soudal Quick-Step
|23
|105
|06:37:00
|SMITH Dion
|NSN Cycling Team
|24
|217
|06:38:00
|LØLAND Sakarias Koller
|Uno-X Mobility
|25
|65
|06:39:00
|MILAN Jonathan
|Lidl - Trek
|26
|5
|06:40:00
|PLANCKAERT Edward
|Alpecin - Premier Tech
|27
|197
|06:41:00
|MORGADO António
|UAE Team Emirates - XRG
|28
|205
|06:42:00
|KUBIŠ Lukáš
|Unibet Rose Rockets
|29
|67
|06:43:00
|TEUTENBERG Tim Torn
|Lidl - Trek
|30
|156
|06:44:00
|NABERMAN Tim
|Team Picnic PostNL
|31
|56
|06:45:00
|PENHOËT Paul
|Groupama - FDJ United
|32
|123
|06:46:00
|DENZ Nico
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|33
|6
|06:47:00
|PLOWRIGHT Jensen
|Alpecin - Premier Tech
|34
|132
|06:48:00
|BASTIAENS Ayco
|Soudal Quick-Step
|35
|174
|06:49:00
|KIELICH Timo
|Team Visma
|36
|111
|06:50:00
|BAX Sjoerd
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|37
|206
|06:51:00
|LARSEN Niklas
|Unibet Rose Rockets
|38
|22
|06:52:00
|MARCELLUSI Martin
|Bardiani CSF 7 Saber
|39
|13
|06:53:00
|MIHOLJEVIĆ Fran
|Bahrain - Victorious
|40
|36
|06:54:00
|PEDERSEN Rasmus Søjberg
|Decathlon CMA CGM Team
|41
|77
|06:55:00
|RUTSCH Jonas
|Lotto Intermarché
|42
|154
|06:56:00
|HAMILTON Chris
|Team Picnic PostNL
|43
|97
|06:57:00
|SWIFT Connor
|Netcompany INEOS
|44
|144
|06:58:00
|DONALDSON Robert
|Team Jayco AlUla
|45
|221
|06:59:00
|BALLERINI Davide
|XDS Astana Team
|46
|46
|07:00:00
|SHAW James
|EF Education - EasyPost
|47
|109
|07:01:00
|VERNON Ethan
|NSN Cycling Team
|48
|35
|07:02:00
|NAESEN Oliver
|Decathlon CMA CGM Team
|49
|64
|07:03:00
|GHEBREIGZABHIER Amanuel
|Lidl - Trek
|50
|4
|07:04:00
|GEENS Jonas
|Alpecin - Premier Tech
|51
|83
|07:05:00
|GARCÍA CORTINA Iván
|Movistar Team
|52
|142
|07:06:00
|ACKERMANN Pascal
|Team Jayco AlUla
|53
|8
|07:07:00
|VERGALLITO Luca
|Alpecin - Premier Tech
|54
|48
|07:08:00
|VAN DER LEE Jardi Christiaan
|EF Education - EasyPost
|55
|32
|07:09:00
|ANDRESEN Tobias Lund
|Decathlon CMA CGM Team
|56
|178
|07:10:00
|REX Tim
|Team Visma
|57
|44
|07:11:00
|MIHKELS Madis
|EF Education - EasyPost
|58
|21
|07:12:00
|MAGLI Filippo
|Bardiani CSF 7 Saber
|59
|167
|07:13:00
|SEVILLA Diego Pablo
|Team Polti VisitMalta
|60
|215
|07:14:00
|DVERSNES LAVIK Fredrik
|Uno-X Mobility
|61
|161
|07:15:00
|BAIS Mattia
|Team Polti VisitMalta
|62
|115
|07:16:00
|GONZÁLEZ David
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|63
|164
|07:17:00
|MAESTRI Mirco
|Team Polti VisitMalta
|64
|131
|07:18:00
|MAGNIER Paul
|Soudal Quick-Step
|65
|52
|07:19:00
|BARTHE Cyril
|Groupama - FDJ United
|66
|93
|07:20:00
|GANNA Filippo
|Netcompany INEOS
|67
|136
|07:21:00
|VAN DEN BOSSCHE Fabio
|Soudal Quick-Step
|68
|212
|07:22:00
|HOELGAARD Markus
|Uno-X Mobility
|69
|222
|07:23:00
|BETTIOL Alberto
|XDS Astana Team
|70
|17
|07:24:00
|STANNARD Robert
|Bahrain - Victorious
|71
|54
|07:25:00
|JACOBS Johan
|Groupama - FDJ United
|72
|135
|07:26:00
|STUYVEN Jasper
|Soudal Quick-Step
|73
|15
|07:27:00
|PAASSCHENS Mathijs
|Bahrain - Victorious
|74
|124
|07:28:00
|MOSCON Gianni
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|75
|193
|07:29:00
|BJERG Mikkel
|UAE Team Emirates - XRG
|76
|2
|07:30:00
|BAYER Tobias
|Alpecin - Premier Tech
|77
|51
|07:31:00
|CAVAGNA Rémi
|Groupama - FDJ United
|78
|45
|07:32:00
|RAFFERTY Darren
|EF Education - EasyPost
|79
|53
|07:33:00
|HUENS Axel
|Groupama - FDJ United
|80
|107
|07:34:00
|STRONG Corbin
|NSN Cycling Team
|81
|147
|07:35:00
|JUUL-JENSEN Christopher
|Team Jayco AlUla
|82
|126
|07:36:00
|VAN DIJKE Mick
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|83
|3
|07:37:00
|BUSATTO Francesco
|Alpecin - Premier Tech
|84
|76
|07:38:00
|ROTA Lorenzo
|Lotto Intermarché
|85
|82
|07:39:00
|AULAR Orluis
|Movistar Team
|86
|16
|07:40:00
|SEGAERT Alec
|Bahrain - Victorious
|87
|165
|07:41:00
|MIFSUD Andrea
|Team Polti VisitMalta
|88
|26
|07:42:00
|TSVETKOV Nikita
|Bardiani CSF 7 Saber
|89
|155
|07:43:00
|LEEMREIZE Gijs
|Team Picnic PostNL
|90
|27
|07:44:00
|TURCONI Filippo
|Bardiani CSF 7 Saber
|91
|72
|07:45:00
|AERTS Toon
|Lotto Intermarché
|92
|24
|07:46:00
|ROJAS Vicente
|Bardiani CSF 7 Saber
|93
|66
|07:47:00
|SOBRERO Matteo
|Lidl - Trek
|94
|47
|07:48:00
|VALGREN Michael
|EF Education - EasyPost
|95
|57
|07:49:00
|ROCHAS Rémy
|Groupama - FDJ United
|96
|151
|07:50:00
|BARGUIL Warren
|Team Picnic PostNL
|97
|23
|07:51:00
|PALETTI Luca
|Bardiani CSF 7 Saber
|98
|188
|07:52:00
|WARBASSE Larry
|Tudor Pro Cycling Team
|99
|104
|07:53:00
|SCHULTZ Nick
|NSN Cycling Team
|100
|187
|07:54:00
|STORK Florian
|Tudor Pro Cycling Team
|101
|25
|07:55:00
|TAROZZI Manuele
|Bardiani CSF 7 Saber
|102
|38
|07:56:00
|STAUNE-MITTET Johannes
|Decathlon CMA CGM Team
|103
|98
|07:57:00
|TURNER Ben
|Netcompany INEOS
|104
|227
|07:58:00
|SILVA Guillermo Thomas
|XDS Astana Team
|105
|86
|07:59:00
|OLIVEIRA Nelson
|Movistar Team
|106
|218
|08:00:00
|TJØTTA Martin
|Uno-X Mobility
|107
|101
|08:01:00
|PINARELLO Alessandro
|NSN Cycling Team
|108
|18
|08:02:00
|ZAMBANINI Edoardo
|Bahrain - Victorious
|109
|114
|08:03:00
|DONOVAN Mark
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|110
|168
|08:04:00
|TONELLI Alessandro
|Team Polti VisitMalta
|111
|94
|08:05:00
|HAIG Jack
|Netcompany INEOS
|112
|134
|08:06:00
|RACCAGNI NOVIERO Andrea
|Soudal Quick-Step
|113
|128
|08:07:00
|ZWIEHOFF Ben
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|114
|74
|08:08:00
|GUALDI Simone
|Lotto Intermarché
|115
|58
|08:09:00
|ROLLAND Brieuc
|Groupama - FDJ United
|116
|95
|08:10:00
|SHEFFIELD Magnus
|Netcompany INEOS
|117
|166
|08:11:00
|PESENTI Thomas
|Team Polti VisitMalta
|118
|172
|08:12:00
|CAMPENAERTS Victor
|Team Visma
|119
|182
|08:13:00
|BARTA Will
|Tudor Pro Cycling Team
|120
|176
|08:14:00
|LEMMEN Bart
|Team Visma
|121
|37
|08:15:00
|SCOTSON Callum
|Decathlon CMA CGM Team
|122
|228
|08:16:00
|ULISSI Diego
|XDS Astana Team
|123
|195
|08:17:00
|NARVÁEZ Jhonatan
|UAE Team Emirates - XRG
|124
|118
|08:18:00
|ZUKOWSKY Nickolas
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|125
|96
|08:19:00
|SVESTAD-BÅRDSENG Embret
|Netcompany INEOS
|126
|146
|08:20:00
|HATHERLY Alan
|Team Jayco AlUla
|127
|85
|08:21:00
|MILESI Lorenzo
|Movistar Team
|128
|216
|08:22:00
|LEKNESSUND Andreas
|Uno-X Mobility
|129
|87
|08:23:00
|ROMO Javier
|Movistar Team
|130
|194
|08:24:00
|CHRISTEN Jan
|UAE Team Emirates - XRG
|131
|133
|08:25:00
|GAROFOLI Gianmarco
|Soudal Quick-Step
|132
|88
|08:26:00
|RUBIO Einer
|Movistar Team
|133
|138
|08:27:00
|ZANA Filippo
|Soudal Quick-Step
|134
|122
|08:28:00
|ALEOTTI Giovanni
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|135
|162
|08:29:00
|CRESCIOLI Ludovico
|Team Polti VisitMalta
|136
|143
|08:30:00
|BOUWMAN Koen
|Team Jayco AlUla
|137
|84
|08:31:00
|LÓPEZ Juan Pedro
|Movistar Team
|138
|207
|08:32:00
|POELS Wout
|Unibet Rose Rockets
|139
|55
|08:33:00
|KENCH Josh
|Groupama - FDJ United
|140
|81
|08:34:00
|MAS Enric
|Movistar Team
|141
|127
|08:35:00
|VLASOV Aleksandr
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|142
|34
|08:36:00
|MÜHLBERGER Gregor
|Decathlon CMA CGM Team
|143
|61
|08:37:00
|CICCONE Giulio
|Lidl - Trek
|144
|224
|08:38:00
|LÓPEZ Harold Martín
|XDS Astana Team
|145
|41
|08:39:00
|CEPEDA Jefferson Alexander
|EF Education - EasyPost
|146
|214
|08:40:00
|KULSET Johannes
|Uno-X Mobility
|147
|113
|08:41:00
|DE LA CRUZ David
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|148
|192
|08:42:00
|ARRIETA Igor
|UAE Team Emirates - XRG
|149
|116
|08:43:00
|HARPER Chris
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|150
|175
|08:44:00
|KUSS Sepp
|Team Visma
|151
|78
|08:45:00
|VAN EETVELT Lennert
|Lotto Intermarché
|152
|12
|08:46:00
|CARUSO Damiano
|Bahrain - Victorious
|153
|91
|08:49:00
|BERNAL Egan
|Netcompany INEOS
|154
|63
|08:52:00
|GEE-WEST Derek
|Lidl - Trek
|155
|177
|08:55:00
|PIGANZOLI Davide
|Team Visma
|156
|102
|08:58:00
|HIRT Jan
|NSN Cycling Team
|157
|43
|09:01:00
|BELOKI Markel
|EF Education - EasyPost
|158
|181
|09:04:00
|STORER Michael
|Tudor Pro Cycling Team
|159
|125
|09:07:00
|PELLIZZARI Giulio
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|160
|141
|09:10:00
|O'CONNOR Ben
|Team Jayco AlUla
|161
|186
|09:13:00
|RONDEL Mathys
|Tudor Pro Cycling Team
|162
|92
|09:16:00
|ARENSMAN Thymen
|Netcompany INEOS
|163
|226
|09:19:00
|SCARONI Christian
|XDS Astana Team
|164
|121
|09:22:00
|HINDLEY Jai
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|165
|31
|09:25:00
|GALL Felix
|Decathlon CMA CGM Team
|166
|171
|09:28:00
|VINGEGAARD Jonas
|Team Visma
|167
|14
|09:31:00
|EULÁLIO Afonso
|Bahrain - Victorious
