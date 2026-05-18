Giro de Italia 2026: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 10

Giro de Italia 2026: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 10

La décima jornada del Giro de Italia 2026 será una contrarreloj individual de 42 kilómetros y acá le contamos el horario de salida de los colombianos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 18 de may, 2026
Einer Rubio y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Italia 2026.

El danés Jonas Vingegaard besó la foto de su familia que lleva en el manillar de la bicicleta en dos ocasiones, en las cimas del Blockhaus y Corno alle Scale. Así rubricó dos victorias que le permiten asumir la segunda semana del Giro de Italia 2026 que comienza el martes, con una crono de 42 km, con la vitola de patrón real de la "corsa rosa", aún liderada por el portugués Afonso Eulalio.

El pelotón disfrutó de la segunda jornada de descanso tras una semana marcada por la primera victoria española a cargo de Igor Arrieta y la doble del ecuatoriano Jonathan Narváez, un primer bloque donde la general del Giro quedó perfilada a favor de Jonas Vingegaard, imbatible en las citas de montaña con final en alto.

Después de un esperado y necesario día de descanso, este martes llega el turno para los grandes rodadores. Los especialistas en contrarreloj tomarán la palabra en un recorrido totalmente llano de 42 km entre Viareggio y Massa, con solo 12 curvas. Puede ser un día de fiesta para el doble campeón mundial de la modalidad, Filippo Ganna.

Horario de salida de los corredores para la contrarreloj de la etapa 10

#BIBHora (COL)RiderTeam
115706:15:00VAN DEN BROEK FrankTeam Picnic PostNL
221106:16:00BLIKRA ErlendUno-X Mobility
322506:17:00MALUCELLI MatteoXDS Astana Team
46806:18:00WALSCHEID MaxLidl - Trek
522306:19:00LIVYNS ArjenXDS Astana Team
6706:20:00PRICE-PEJTERSEN JohanAlpecin - Premier Tech
718306:21:00FROIDEVAUX RobinTudor Pro Cycling Team
86206:22:00CONSONNI SimoneLidl - Trek
915306:23:00FLYNN SeanTeam Picnic PostNL
1020806:24:00REINDERS ElmarUnibet Rose Rockets
1118506:25:00MOZZATO LucaTudor Pro Cycling Team
1220106:26:00GROENEWEGEN DylanUnibet Rose Rockets
1318406:27:00LIENHARD FabianTudor Pro Cycling Team
1420206:28:00DE VRIES HartthijsUnibet Rose Rockets
1516306:29:00LONARDI GiovanniTeam Polti VisitMalta
162806:30:00ZANONCELLO EnricoBardiani CSF 7 Saber
1720306:31:00KOPECKÝ MatyášUnibet Rose Rockets
1810306:32:00MULLEN RyanNSN Cycling Team
1920406:33:00KOPECKÝ TomášUnibet Rose Rockets
203306:34:00GUDMESTAD TordDecathlon CMA CGM Team
2115806:35:00VAN UDEN CasperTeam Picnic PostNL
2213706:36:00VAN GESTEL DriesSoudal Quick-Step
2310506:37:00SMITH DionNSN Cycling Team
2421706:38:00LØLAND Sakarias KollerUno-X Mobility
256506:39:00MILAN JonathanLidl - Trek
26506:40:00PLANCKAERT EdwardAlpecin - Premier Tech
2719706:41:00MORGADO AntónioUAE Team Emirates - XRG
2820506:42:00KUBIŠ LukášUnibet Rose Rockets
296706:43:00TEUTENBERG Tim TornLidl - Trek
3015606:44:00NABERMAN TimTeam Picnic PostNL
315606:45:00PENHOËT PaulGroupama - FDJ United
3212306:46:00DENZ NicoRed Bull - BORA - hansgrohe
33606:47:00PLOWRIGHT JensenAlpecin - Premier Tech
3413206:48:00BASTIAENS AycoSoudal Quick-Step
3517406:49:00KIELICH TimoTeam Visma
3611106:50:00BAX SjoerdPinarello Q36.5 Pro Cycling Team
3720606:51:00LARSEN NiklasUnibet Rose Rockets
382206:52:00MARCELLUSI MartinBardiani CSF 7 Saber
391306:53:00MIHOLJEVIĆ FranBahrain - Victorious
403606:54:00PEDERSEN Rasmus SøjbergDecathlon CMA CGM Team
417706:55:00RUTSCH JonasLotto Intermarché
4215406:56:00HAMILTON ChrisTeam Picnic PostNL
439706:57:00SWIFT ConnorNetcompany INEOS
4414406:58:00DONALDSON RobertTeam Jayco AlUla
4522106:59:00BALLERINI DavideXDS Astana Team
464607:00:00SHAW JamesEF Education - EasyPost
4710907:01:00VERNON EthanNSN Cycling Team
483507:02:00NAESEN OliverDecathlon CMA CGM Team
496407:03:00GHEBREIGZABHIER AmanuelLidl - Trek
50407:04:00GEENS JonasAlpecin - Premier Tech
518307:05:00GARCÍA CORTINA IvánMovistar Team
5214207:06:00ACKERMANN PascalTeam Jayco AlUla
53807:07:00VERGALLITO LucaAlpecin - Premier Tech
544807:08:00VAN DER LEE Jardi ChristiaanEF Education - EasyPost
553207:09:00ANDRESEN Tobias LundDecathlon CMA CGM Team
5617807:10:00REX TimTeam Visma
574407:11:00MIHKELS MadisEF Education - EasyPost
582107:12:00MAGLI FilippoBardiani CSF 7 Saber
5916707:13:00SEVILLA Diego PabloTeam Polti VisitMalta
6021507:14:00DVERSNES LAVIK FredrikUno-X Mobility
6116107:15:00BAIS MattiaTeam Polti VisitMalta
6211507:16:00GONZÁLEZ DavidPinarello Q36.5 Pro Cycling Team
6316407:17:00MAESTRI MircoTeam Polti VisitMalta
6413107:18:00MAGNIER PaulSoudal Quick-Step
655207:19:00BARTHE CyrilGroupama - FDJ United
669307:20:00GANNA FilippoNetcompany INEOS
6713607:21:00VAN DEN BOSSCHE FabioSoudal Quick-Step
6821207:22:00HOELGAARD MarkusUno-X Mobility
6922207:23:00BETTIOL AlbertoXDS Astana Team
701707:24:00STANNARD RobertBahrain - Victorious
715407:25:00JACOBS JohanGroupama - FDJ United
7213507:26:00STUYVEN JasperSoudal Quick-Step
731507:27:00PAASSCHENS MathijsBahrain - Victorious
7412407:28:00MOSCON GianniRed Bull - BORA - hansgrohe
7519307:29:00BJERG MikkelUAE Team Emirates - XRG
76207:30:00BAYER TobiasAlpecin - Premier Tech
775107:31:00CAVAGNA RémiGroupama - FDJ United
784507:32:00RAFFERTY DarrenEF Education - EasyPost
795307:33:00HUENS AxelGroupama - FDJ United
8010707:34:00STRONG CorbinNSN Cycling Team
8114707:35:00JUUL-JENSEN ChristopherTeam Jayco AlUla
8212607:36:00VAN DIJKE MickRed Bull - BORA - hansgrohe
83307:37:00BUSATTO FrancescoAlpecin - Premier Tech
847607:38:00ROTA LorenzoLotto Intermarché
858207:39:00AULAR OrluisMovistar Team
861607:40:00SEGAERT AlecBahrain - Victorious
8716507:41:00MIFSUD AndreaTeam Polti VisitMalta
882607:42:00TSVETKOV NikitaBardiani CSF 7 Saber
8915507:43:00LEEMREIZE GijsTeam Picnic PostNL
902707:44:00TURCONI FilippoBardiani CSF 7 Saber
917207:45:00AERTS ToonLotto Intermarché
922407:46:00ROJAS VicenteBardiani CSF 7 Saber
936607:47:00SOBRERO MatteoLidl - Trek
944707:48:00VALGREN MichaelEF Education - EasyPost
955707:49:00ROCHAS RémyGroupama - FDJ United
9615107:50:00BARGUIL WarrenTeam Picnic PostNL
972307:51:00PALETTI LucaBardiani CSF 7 Saber
9818807:52:00WARBASSE LarryTudor Pro Cycling Team
9910407:53:00SCHULTZ NickNSN Cycling Team
10018707:54:00STORK FlorianTudor Pro Cycling Team
1012507:55:00TAROZZI ManueleBardiani CSF 7 Saber
1023807:56:00STAUNE-MITTET JohannesDecathlon CMA CGM Team
1039807:57:00TURNER BenNetcompany INEOS
10422707:58:00SILVA Guillermo ThomasXDS Astana Team
1058607:59:00OLIVEIRA NelsonMovistar Team
10621808:00:00TJØTTA MartinUno-X Mobility
10710108:01:00PINARELLO AlessandroNSN Cycling Team
1081808:02:00ZAMBANINI EdoardoBahrain - Victorious
10911408:03:00DONOVAN MarkPinarello Q36.5 Pro Cycling Team
11016808:04:00TONELLI AlessandroTeam Polti VisitMalta
1119408:05:00HAIG JackNetcompany INEOS
11213408:06:00RACCAGNI NOVIERO AndreaSoudal Quick-Step
11312808:07:00ZWIEHOFF BenRed Bull - BORA - hansgrohe
1147408:08:00GUALDI SimoneLotto Intermarché
1155808:09:00ROLLAND BrieucGroupama - FDJ United
1169508:10:00SHEFFIELD MagnusNetcompany INEOS
11716608:11:00PESENTI ThomasTeam Polti VisitMalta
11817208:12:00CAMPENAERTS VictorTeam Visma
11918208:13:00BARTA WillTudor Pro Cycling Team
12017608:14:00LEMMEN BartTeam Visma
1213708:15:00SCOTSON CallumDecathlon CMA CGM Team
12222808:16:00ULISSI DiegoXDS Astana Team
12319508:17:00NARVÁEZ JhonatanUAE Team Emirates - XRG
12411808:18:00ZUKOWSKY NickolasPinarello Q36.5 Pro Cycling Team
1259608:19:00SVESTAD-BÅRDSENG EmbretNetcompany INEOS
12614608:20:00HATHERLY AlanTeam Jayco AlUla
1278508:21:00MILESI LorenzoMovistar Team
12821608:22:00LEKNESSUND AndreasUno-X Mobility
1298708:23:00ROMO JavierMovistar Team
13019408:24:00CHRISTEN JanUAE Team Emirates - XRG
13113308:25:00GAROFOLI GianmarcoSoudal Quick-Step
1328808:26:00RUBIO EinerMovistar Team
13313808:27:00ZANA FilippoSoudal Quick-Step
13412208:28:00ALEOTTI GiovanniRed Bull - BORA - hansgrohe
13516208:29:00CRESCIOLI LudovicoTeam Polti VisitMalta
13614308:30:00BOUWMAN KoenTeam Jayco AlUla
1378408:31:00LÓPEZ Juan PedroMovistar Team
13820708:32:00POELS WoutUnibet Rose Rockets
1395508:33:00KENCH JoshGroupama - FDJ United
1408108:34:00MAS EnricMovistar Team
14112708:35:00VLASOV AleksandrRed Bull - BORA - hansgrohe
1423408:36:00MÜHLBERGER GregorDecathlon CMA CGM Team
1436108:37:00CICCONE GiulioLidl - Trek
14422408:38:00LÓPEZ Harold MartínXDS Astana Team
1454108:39:00CEPEDA Jefferson AlexanderEF Education - EasyPost
14621408:40:00KULSET JohannesUno-X Mobility
14711308:41:00DE LA CRUZ DavidPinarello Q36.5 Pro Cycling Team
14819208:42:00ARRIETA IgorUAE Team Emirates - XRG
14911608:43:00HARPER ChrisPinarello Q36.5 Pro Cycling Team
15017508:44:00KUSS SeppTeam Visma
1517808:45:00VAN EETVELT LennertLotto Intermarché
1521208:46:00CARUSO DamianoBahrain - Victorious
1539108:49:00BERNAL EganNetcompany INEOS
1546308:52:00GEE-WEST DerekLidl - Trek
15517708:55:00PIGANZOLI DavideTeam Visma
15610208:58:00HIRT JanNSN Cycling Team
1574309:01:00BELOKI MarkelEF Education - EasyPost
15818109:04:00STORER MichaelTudor Pro Cycling Team
15912509:07:00PELLIZZARI GiulioRed Bull - BORA - hansgrohe
16014109:10:00O'CONNOR BenTeam Jayco AlUla
16118609:13:00RONDEL MathysTudor Pro Cycling Team
1629209:16:00ARENSMAN ThymenNetcompany INEOS
16322609:19:00SCARONI ChristianXDS Astana Team
16412109:22:00HINDLEY JaiRed Bull - BORA - hansgrohe
1653109:25:00GALL FelixDecathlon CMA CGM Team
16617109:28:00VINGEGAARD JonasTeam Visma
1671409:31:00EULÁLIO AfonsoBahrain - Victorious
