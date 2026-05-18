Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Argentina con alarmas encendidas; figura se lesionó y llegaría con lo justo al Mundial 2026

Argentina con alarmas encendidas; figura se lesionó y llegaría con lo justo al Mundial 2026

Este lunes se confirmó la gravedad de la lesión que presentó un jugador que fue incluido por el DT Lionel Scaloni en la prelista de 55 convocados para la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
Comparta en:
Nico Paz, de celebración con la Selección Argentina, junto con Enzo Fernández, Ángel Correa, Cuti Romero, Rodrigo de Paul, entre otros

Gonzalo Montiel, lateral argentino de River Plate, sufrió un desgarro del cuádriceps izquierdo durante el duelo del pasado sábado ante Rosario Central y, en caso de ser citado para el Mundial 2026, llegaría con lo justo, según informaron este lunes a EFE fuentes del Millonario.

Montiel, autor del penal que consagró a Argentina en Catar 2022, debió ser reemplazado en el entretiempo del triunfo por 1-0 de River sobre Rosario Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura.

Einer Rubio y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Italia 2026.
Ciclismo

Giro de Italia 2026: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 10

Gio Urshela con los Athletic en su última temporada en la MLB (2025).
Más Deportes

Gio Urshela le puso fin a su carrera como beisbolista; "siempre agradecido"

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima - Copa Libertadores 2026.
Colombianos en el exterior

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores

Antes de ser reemplazado por Fabricio Bustos, el exjugador del Sevilla había errado un penalti cuando el partido iba 0-0.

Su salida a falta de 45 minutos activó las alarmas tanto en River, que tiene por delante la final del Apertura ante Belgrano el próximo domingo, como en el seleccionado argentino, donde Montiel ha sido importante en la rotación del entrenador Lionel Scaloni durante los últimos años.

Si bien el técnico todavía no ha dado a conocer la nómina definitiva para la cita mundialista que comienza el próximo 11 de junio, 'Cachete' tiene muchas chances de hacerse un lugar y se perfila como el segundo lateral derecho del plantel, por detrás de Nahuel Molina.

Publicidad

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Montiel, de 29 años, ha tenido muy buenos rendimientos pero también ha sufrido numerosas lesiones, que llevaron a que haya tenido escasos minutos con la camiseta celeste y blanca durante el último año y medio.

Scaloni no cuenta con muchas alternativas consolidadas en esa posición, y, además de Molina y Montiel, el único lateral derecho natural que figura en la prelista de 55 jugadores anunciada el lunes pasado por Argentina es Agustín Giay, del Palmeiras. También figuran Nicolás Capaldo, del Hamburgo alemán, y Kevin Mac Allister, de Union Saint Gilloise de Bélgica, que también han ocupado ese puesto en sus clubes cuando fue necesario.

Publicidad

Argentina integrará el grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y debutará el próximo 16 de junio ante Argelia. Luego chocará ante Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos el día 27, ante Jordania.

Más bajas sensibles en River

Además de la lesión de Montiel, este lunes también se conoció que Aníbal Moreno y Sebastián Driussi también se perderán la final del próximo domingo ante Belgrano de Córdoba tras sufrir ambos un esguince en la rodilla derecha que les demandaría en torno a un mes de recuperación.

La baja de Driussi es especialmente para los dirigidos por Eduardo Coudet, dado que el centrodelantero es el máximo anotador del equipo en el año, con siete goles.

Moreno, por su parte, se ha convertido en una pieza importante del mediocampo millonario desde su llegada a comienzo de este año, y también integra la prelista de 55 jugadores de Argentina para el Mundial, aunque cuenta con pocas posibilidades de hacerse un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores.

Publicidad

Antes del duelo ante Belgrano, River recibirá este miércoles al brasileño Bragantino por la quinta jornada del grupo H de la Copa Sudamericana, mientras que el 27 de mayo cerrará su participación en la fase inicial del torneo continental ante Blooming de Bolivia.

América de Cali vs Tigre Copa Sudamericana
Gol Caracol

América vs Tigre EN VIVO; hora y dónde ver por TV en Colombia el partido de Copa Sudamericana

Luis Díaz Harry Kane Manuel Neuer Bayern Múnich
Gol Caracol

A compañero de Luis Díaz le bajan la caña en Alemania; "Jugar el Mundial sería un desafío violento"

República Democrática del Congo
Selección Colombia

¿Quiénes son las figuras de RD Congo, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Argentina

River Plate

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad