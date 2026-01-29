Al 'Chicho' Arango, que viene a Nacional, ya lo reemplazaron con un alemán exChelsea y Tottenham

El San Jose Earthquakes anunció este jueves la contratación del delantero internacional Timo Werner, mundialista con Alemania en Rusia 2018, en un nuevo fichaje de renombre para la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El otrora atacante del Tottenham y el Chelsea fue presentado como la "mayor contratación" en la historia de los Earthquakes, un equipo con sede en San Jose, California, que ganó el título de la MLS en 2001 y 2003.

Campeón de la Copa Confederaciones con Alemania en 2017 y de la Liga de Campeones de Europa con los Blues en 2021, Werner llega procedente del Leipzig de la Bundesliga, al que defendió desde mediados de 2025 tras su marcha de la Premier League.

El atacante, de 29 años, emergió en el balompié europeo como una de las grandes promesas del fútbol alemán, aunque no pudo satisfacer las expectativas creadas alrededor suyo debido, en parte, a lesiones recurrentes.



"Creo que será una excelente incorporación para nuestro equipo y estamos muy ilusionados con su llegada a San Jose", dijo el director deportivo y entrenador de los Earthquakes, Bruce Arena, citado en un comunicado.

"Tener a un jugador del calibre de Timo es simplemente excepcional para el club y la comunidad. Creo que nos aportará calidad en el campo, experiencia y liderazgo", agregó el exseleccionador de Estados Unidos.

Werner se incorporará oficialmente al cuadro californiano una vez reciba su visa y permisos de trabajo.

"Siempre es una gran decisión ir a Estados Unidos, pero allí está todo para tener éxito", dijo el atacante en la nota.

"Los aficionados de los Earthquakes pueden esperar a un jugador que lo da todo en el campo, en cada partido. En cada club al que he llegado, he querido ganar un trofeo. Al final, siempre he cumplido. Por eso quiero ir a San Jose: para ganar", apuntó.

El delantero alemán, que puede jugar por las bandas o el centro del campo, ha anotado 24 goles en 57 partidos internacionales con Alemania, a la que sin embargo no defiende desde 2023.

En toda su carrera, ha marcado 154 tantos en 451 encuentros.

El San Jose Earthquakes finalizó en la décima posición de la Conferencia Oeste de la temporada 2025 de la MLS, fuera de puestos de playoffs.

Werner es el más reciente jugador de cartel que aterriza en la MLS, donde han encontrado abrigo astros veteranos como Lionel Messi, Thomas Müller, Luis Suárez y Son Heung-min.