Gol Caracol  / Al 'Chicho' Arango, que viene a Nacional, ya lo reemplazaron con un alemán exChelsea y Tottenham

Este jueves el mercado de fichajes en la MLS se rompió con la contratación estrella del San José Earthquakes, que perdió al colombiano Cristian 'Chicho' Arango, pero consiguió otro internacional.

Por: AFP
Actualizado: 29 de ene, 2026
Cristian Arango, futbolista colombiano del San Jose Earthquakes, tras un partido de la MLS
Getty Images

