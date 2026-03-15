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Gol Caracol  / Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago, y pone la mira en ganarse un cupo en el Mundial 2026

Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago, y pone la mira en ganarse un cupo en el Mundial 2026

Este domingo la selección de Bolivia tuvo su últimi partido preparatorio antes de disputar el repechaje de la FIFA para conocer si consigue un lugar en la Copa del Mundo del presente año.

Por: EFE
Actualizado: 15 de mar, 2026
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