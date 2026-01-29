Nuevo equipo le negó llegada a James Rodríguez, y hablan del salario que pidió; "me lo ofrecieron"

Faltan 132 días para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y la preocupación e incertidumbre con el futuro de James Rodríguez continúa, ya que no ha conseguido equipo para llegar con rodaje al certamen orbital del presente año, ya que su contrato en el León de México no fue renovado y le tocó buscar nuevos retos.

En las recientes horas se conocieron unas declaraciones de David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona SC, de Ecuador, quien confesó que el nombre del mediocampista colombiano fue acercado al club, pero al final decidieron no seguir adelante.



James Rodríguez fue ofrecido al Barcelona de Ecuador

El dirigente dijo en charla con 'Los Comentaristas de Radio Diblu' que "a mí me lo ofrecieron (a James)" y hasta se animó a contar el dinero de salario que pide el futbolista colombiano en caso de que algún club vaya a fondo por él.

"Se hablaba de 3 millones de dólares. Es real, pero Barcelona no tenía que poner todo. El club tenía que poner un poco menos de lo que cuesta Darío Benedetto, por ejemplo", explicó el presidente de la Comisión de Fútbol, quien de inmediato afirmó que "simplemente son decisiones que se toman con la gerencia deportiva", mencionando que se perfilaron por la contratación del delantero argentino exBoca Juniors.

James Rodríguez prendió motores para 2026, pese a no tener club. Foto: Club León.

Para agregar, el dirigente del Barcelona comentó que "nos lo habían ofrecido hace mucho tiempo y se filtró en las redes el tema. ¿Por qué no convenció? Simplemente no dependía 100% del club, en la ecuación había otras cosas para que él pueda llegar", y para finalizar mencionó que más allá de lo atractivo que era tener un nombre como el de James Rodríguez, se centraron en "cuidar la economía del club".



Con ese panorama seguirá en incógnita el futuro de James Rodríguez, con la mayoría de ligas internacionales ya en marcha, y solamente con la Major League Soccer como una opción viable ya que aún no ha iniciado. En cuanto al tema económico no habría lio en el campeonato de Norteamérica. Cabe recordar que hace algunos días el nombre del '10' fue vinculado con Millonarios, y desde la institución 'embajadora' estarían preparados para ofrecerle las garantías, así como lo han hecho y lo siguen haciendo actualmente con otra figura de la Selección Colombia, como lo es Radamel Falcao García, quien milita actualmente en el cuadro azul.