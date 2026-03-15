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Gol Caracol  / "En Bolivia vamos tranquilos para hacer un buen repechaje y estar en el Mundial 2026"

"En Bolivia vamos tranquilos para hacer un buen repechaje y estar en el Mundial 2026"

El DT de la selección de Bolivia, Oscar Villegas, se mostró confiado en sus jugadores luego de ganarle 3-0 a Trinidad y Tobago, en un juego de preparación antes de ir a buscar el cupo al Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Oscar Villegas Selección Bolivia
Oscar Villegas, técnico de la Selección Bolivia - Foto:
AFP

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