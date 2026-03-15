Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras América 1-1 Tolima

En la continuidad de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I, este domingo, el América de Cali no pasó de empate 1-1 con el Deportes Tolima, en el estadio Pascual Guerrero, en un compromiso de rivales directos en la tabla de posiciones.

Otro de los duelos que tuvo la jornada dominical fue el triunfo 0-1 del Águilas Doradas sobre el Pereira. Todo se completará esta misma noche con Jaguares vs Medellín y Junior vs Fortaleza.

Cabe recordar que la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I comenzó el viernes pasado con el triunfo 4-2 de Once Caldas sobre Pasto, y la victoria también de Nacional 2-0 Llaneros, que tiene a los 'verdolagas' como líderes en el campeonato del fútbol colombiano.

Ya el sábado se dieron los siguiente resultados: Internacional de Bogotá 0-0 Bucaramanga, Cúcuta 0-2 Cali, Santa Fe 1-1 Alianza, y la sorpresa de la jornada que fue la derrota 2-1 de Millonarios a manos del Boyacá Chicó.



Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-I, tras América 1-1 Tolima, por fecha 11: