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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras América 1-1 Tolima

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras América 1-1 Tolima

Este domingo el América de Cali no logró ganar ante su gente en el Pascual Guerrero, ante un combativo Deportes Tolima, por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de mar, 2026
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América vs Tolima Liga BetPlay 2026-I
América vs Tolima Liga BetPlay 2026-I - Foto:
Américs de Cali Oficial

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