Así quedó la tabla de la Liga de España, tras goleada Valencia 0-5 Barcelona FC

El Barcelona goleó este domingo al Valencia (0-5) con un doblete de Lamine Yamal y goles de Fermín, Raphinha y Pedri en Mestalla, cuyo ambiente fue más hostil que nunca por la presencia del presidente del club local, Kiat Lim, para colocarse como líder en solitario con su cuarta victoria consecutiva y tras el pinchazo del Real Madrid.

Con el termómetro rozando los 34 grados y la Grada de Animación vacía en forma de protesta, el partido arrancó con pitos para los jugadores locales, el técnico Carlos Corberán y Kiat Lim. El clima era adverso, mucho, para un Valencia al que se le notaron los nervios desde el inicio.

Pese a ello, tuvo una buena llegada de Danjuma, cuyo centro fue tan fuerte que no pudo llegar Javi Guerra aunque después la jugada quedó invalidada por fuera de juego del neerlandés.

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Pero fue un chispazo previo a que Lamine Yamal encendiera Mestalla. La estrella del Barcelona tan solo necesitó seis minutos para marcar el 1-0. El de Rocafonda superó por arriba a Dimitrievski con un toque sutil con la izquierda tras un gran pase filtrado de Fermín.



Sin oposición, Lamine se movía como quería sobre el campo y, solo dos minutos después, marcó el segundo, pero fue anulado por fuera de juego. Pese a ello, la invalidez del tanto no le importó a Mestalla, que estalló con cánticos de “Corberán, dimisión”. A los cánticos contra el técnico se unieron los insultos de la Curva Nord, que entró a la Grada de Animación en el minuto 19.

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Mientras Mestalla era un polvorín, el Barcelona dominaba con facilidad bajo la dirección de Pedri y Rodri, que estrenó titularidad ante un Valencia que intentaba revolverse, pero en sus llegadas al área pecaba de inocente. En el minuto 22, Fermín sacó un latigazo con su zurda, imparable para Dimitrievski, para poner el 0-2.

Las únicas ocasiones claras del partido de los locales fueron de Danjuma, que se topó con un Joan García que se hizo gigante con una gran parada en el minuto 32 y en un mano a mano en el 48+.

El marcador pudo ser más abultado de no ser por las paradas de Dimitrievski a los dos goleadores y a Gordon, pero en la segunda mitad ya no pudo evitar la goleada. Tras el descanso, los jugadores del Valencia salieron cabizbajos, desubicados y fallones.

El Valencia seguía sin poner oposición al vendaval ofensivo del Barcelona y Raphinha se apuntó a la fiesta de goles. El brasileño remató a placer tras una exquisita asistencia de Fermín cinco minutos después de la reanudación.

La familia blaugrana va volando. 🚀 pic.twitter.com/Jh46wpdQvR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 6, 2026

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Después de que el equipo de Hansi Flick perdonara varias ocasiones, Pedri marcó el cuarto en el minuto 78 con un disparo cruzado y Lamine logró su segundo gol para completar una ‘manita’ en el 87 que deja a su equipo líder en solitario y al Valencia colista.

Muchos valencianistas abandonaron su sitio antes del pitido final, pero los que se quedaron volvieron a mostrar su malestar un día más mientras sus jugadores, junto a Carlos Corberán, aguantaban la pitada en el centro del campo.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España: