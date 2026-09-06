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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 16, por TV y ONLINE

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 16, por TV y ONLINE

Arranca la tercera, última y decisiva semana de la Vuelta a España, donde Santiago Buitrago irá por el título de la montaña y Enric Mas, a defender la camiseta roja.

Por: EFE
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, Enric Mas y Wout van Aert, en la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, Enric Mas y Wout van Aert, en la Vuelta a España 2026
Getty Images

Después de una intensa semana marcada por el calor, la Vuelta a España se tomará un respiro este lunes antes de afrontar el "esprint" final de la presente edición, con un líder sólido representado por Enric Mas, que tendrá los retos de la crono de Jerez y los finales en alto de Peñas Blancas y Collado del Alguacil.

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Las altas temperaturas siguen preocupando a un pelotón que ya va acusando el desgaste de dos semanas de competición, que entra en su fase decisiva. Para el jueves, la cita con el reloj en Jerez, de 32,1 km, testará la solidez de Mas como líder y el nivel de sus rivales. Los últimos jueces serán las cimas de Peñas Blancas y del inédito y temible Collado del Alguacil.

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Enric Mas descansará con un colchón de 2.06 minutos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall y de 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic.

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El martes vuelve la actividad con la decimosexta etapa, una opción para el esprint con un recorrido de 181,1 km entre Cortegana y Palos de la Frontera.

Hora y dónde ver la etapa 16 de la Vuelta a España

Día: martes 8 de septiembre.
Hora: 8:00 a.m. (Colombia).
Recorrido: 181 kilómetros, entre Cortegana y La Rábida Palos de la Frontera.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión; portal web de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo); y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 16 de la Vuelta a España 2026

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