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"Las veces que pensamos que podíamos ganar en Vuelta a España, se logró; es impresionante"

La edición 81 de la Vuelta a España ha dejado toda clase de imágenes, pero una en particular llamó la atención por estas declaraciones que se presentaron.

Por: EFE
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Wout van Aert, ciclista del Visma Lese a Bike, ganó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026
Wout van Aert, ciclista del Visma Lese a Bike, ganó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026
AFP

El belga, Wout Van Aert (Visma Lease a Bike), se mostró sorprendido con el nivel de equilibrio que muestra su equipo en la Vuelta, con un total de 5 triunfos, lo que demuestra que "las veces que pensamos que podemos ganar, ganamos".

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"El equilibrio del equipo en la Vuelta es realmente asombroso. La mayoría de las veces que pensamos que podíamos ganar, ganamos. Eso es impresionante. Y en una etapa como la de hoy, la forma en que tomamos el control como equipo es algo de lo que estar muy orgullosos. Una vez más, estoy muy agradecido por el trabajo de los compañeros", señaló Van Aert en la meta de Córdoba, donde ya se ha impuesto dos veces.

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Dos triunfos, dos sombreros cordobeses para Van Aert, quien se tomó a broma el dato.

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"Tal vez no debería volver a Córdoba porque no puedo permanecer invicto aquí. Pero tal vez venga de vacaciones", comentó.

Fue la quinta victoria de Van Aert en la Vuelta, en esta ocasión producto de una estrategia perfecta del equipo durante toda la etapa, entrando en la fuga y rematando al final.

Wout van Aert, ciclista belga del Visma Lease a Bike, ganó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026
Wout van Aert, ciclista belga del Visma Lease a Bike, ganó la etapa 15 de la Vuelta a España 2026
AFP

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"Intentamos sorprender al pelotón. Controlamos la carrera durante toda la jornada y aún contábamos con el apoyo de algunos corredores fuertes. Pero sabía que nadie se esperaba que atacáramos. Intuí el momento oportuno en el esprint intermedio. Con Matthew Brennan detrás, no había ningún riesgo en intentarlo, porque siempre teníamos una buena opción en el pelotón. Así es como me gusta correr", detalló Van Aert.

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La etapa se decidió entre 5 corredores supervivientes de la fuga del día, y en ella iba otros dos corredores belga, Thibau Nys y Ramses Debruyne.

"Estuvieron muy fuertes y ayudaron mucho, al igual que Romele del Astana. Pero creo que Leknessund arriesgó un poco por su compañero que iba rezagado. De alguna manera, esperábamos un ataque suyo. Empezó bastante tarde, así que en los últimos kilómetros solo quería mantener la calma y asegurarme de que fuera un esprint", concluyó.

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