Cómo quedó la tabla de posiciones en la Premier League, luego de Arsenal 2-1 Chelsea

El Arsenal de Mikel Arteta exhibió este domingo galones de campeón contra el Chelsea de Xabi Alonso con un Kai Havertz imperial, derrotó a su vecino del oeste de Londres (2-1) y demostró quién ostenta la corona de la Premier League.

Si el favoritismo de este Arsenal, sin duda la mejor plantilla de la liga, era amplio antes de que comenzara el campeonato, la diferencia se ha ampliado tras estas tres primeras jornadas, sobre todo al demostrar a un rival directo como el Chelsea que no va a ser sencillo destronarle.

Porque los 'Blues' cuentan con una ventaja en esta carrera por el título, ya que tienen menos competiciones por jugar y pueden centrarse en la liga, pero también una desventaja, que como equipo el Arsenal es mejor. Y los de Arteta lo demostraron tras encajar el 0-1.

Publicidad

Al minuto de juego, Morgan Rogers, que ha marcado o asistido en las tres primeras jornadas de la Premier, enganchó una volea en la frontal que no pudo tapar David Raya y mandó el aviso de que este Chelsea va en serio, lo que dio comienzo a un ejercicio de paciencia y de ataque por parte del Arsenal, comandado por Havertz.



Primero, al Arsenal le anularon un tanto por fuera de juego de Riccardo Calafiori tras una serie de rebotes dentro del área. Un pequeño respiro para Xabi Alonso que no duró mucho, porque instantes después Havertz rompió la resistencia 'Blue' con un disparo desde la frontal al primer palo, sorprendiendo al 'Dibu', que quizás esperaba el tiro al segundo poste.

Y Havertz volvió a tener protagonismo en el 2-1 sin siquiera tocar la pelota. En un pase raso de Christos Tzolis, Havertz levantó el pie para que le pasara el balón por debajo y lo recibiera libre de marca Martin Odegaard, que fusiló a placer al portero argentino. Una absoluta delicia de Havertz que no contará para las estadísticas pero que sirve como mensaje de que sí, el Arsenal no firmó a Julián Álvarez ni a otro 'nueve', pero si él está sano, no hace falta nadie más.

Publicidad

Con el 2-1, el Arsenal tuvo suficientes ocasiones a la contra, varias de ellas desperdiciadas por Viktor Gyökeres, mientras que el Chelsea rozó el empate con un remate de Estevao salvado por una mano espectacular de Raya.

La victoria permite al Arsenal ser colíder, con los mismos nueve puntos que el Manchester City, pero con peor diferencia de goles. Los de Enzo Maresca y los de Arteta son los dos únicos equipos que lo han ganado todo en este inicio de campaña.

El Chelsea se queda un escalón por debajo, en cuarta posición con seis puntos.

Así quedó la tabla de posiciones en la Premier League, tras Arsenal 2-1 Chelsea:

Publicidad