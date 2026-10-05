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Gol Caracol  / Al margen y bajo la lupa de Mourinho; el motivo por el que Mbappé no entrenó con Real Madrid

Al margen y bajo la lupa de Mourinho; el motivo por el que Mbappé no entrenó con Real Madrid

Kylian Mbappé sigue estando en el centro de todas las miradas en el Real Madrid, luego de las imágenes en las que apareció montando en bicicleta. ¡Acá los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Foto tomada del X de @realmadrid

El Real Madrid completó este lunes su primer entrenamiento de la semana para preparar el encuentro del sábado frente al Villarreal sin Kylian Mbappé, quien, según informó el club, continúa con su proceso de recuperación junto a Raúl Asencio, Ibrahima Konaté, Ferland Mendy, Fede Valverde y Rodrygo Goes, mientras José Mourinho trabajó en Valdebebas con los futbolistas disponibles y varios canteranos.

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La plantilla blanca comenzó la sesión con ejercicios de activación y rondos. Posteriormente, los jugadores llevaron a cabo trabajos de posesión, disputaron un partido en un campo de dimensiones reducidas y finalizaron el entrenamiento con carreras sobre el césped.

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Mbappé continúa recuperándose de la hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda que sufrió durante el parón internacional con la Selección de Francia. El delantero regresó a Madrid el pasado 26 de septiembre para someterse a las pruebas médicas que determinaron el alcance de una lesión para la que se estableció inicialmente un periodo aproximado de recuperación de entre diez y doce días.

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Desde entonces, el atacante francés permaneció fuera de la capital española mientras seguía un plan de descanso activo y recuperación supervisado por los servicios médicos del Real Madrid.

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
AFP

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Sin embargo, este domingo fue objeto de críticas después de difundir en sus redes sociales unas imágenes en las que aparecía montando en bicicleta y que adquirieron relevancia por unas declaraciones de Mourinho del pasado 25 de septiembre en el pódcast 'Bet It Drive Show': "Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni montar en bicicleta". El técnico advirtió de que una caída podía provocar que un jugador se perdiera "quizá tres partidos" o sufriese una lesión de mayor gravedad.

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Mbappé, según unas imágenes mostradas por 'El Chiringuito', aterrizó este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 11:15 horas en su avión privado. El entrenamiento del conjunto blanco había comenzado a las 10:30 horas en la Ciudad Real Madrid.

Está previsto que el delantero acuda este martes a Valdebebas, donde su evolución determinará si puede incorporarse al trabajo con sus compañeros o continúa inicialmente con ejercicios individualizados antes de aumentar las cargas.

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Mbappé dispondrá de cuatro sesiones antes del encuentro frente al Villarreal, que se disputará el sábado a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. El francés, autor de ocho de los veinte goles del Real Madrid esta temporada, mantiene opciones de estar disponible para el regreso de LaLiga, aunque su presencia sobre el césped dependerá de cómo responda la rodilla durante los próximos días.

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