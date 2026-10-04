Kylian Mbappé se grabó haciendo algo que José Mourinho detesta: “no debe hacer eso”

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, publicó este domingo en sus historias de Instagram un vídeo en el que aparece montando en bicicleta, una actividad sobre la que su entrenador, José Mourinho, advirtió hace diez días por el riesgo que supone para los futbolistas profesionales.

Mbappé difundió la grabación mientras se recupera de una lesión en la rodilla izquierda que le obligó a abandonar la concentración de la selección francesa. Sin embargo, el vídeo no indica ni dónde ni cuándo fue realizado, por lo que no se puede determinar si el paseo en bicicleta tuvo lugar antes o después de que entrara en la enfermería.

Publicidad

El internacional francés aparece pedaleando por un camino, equipado con casco y sonriente ante la cámara. Acompañó el vídeo con la canción 'Les gentils, les méchants', de Michel Fugain y Le Big Bazar, y destacó el fragmento que pregunta quién es 'el malo'.

Publicidad

Tres horas antes también compartió otra grabación en la que aparecía corriendo sobre una cinta como parte de su preparación para regresar a los terrenos de juego.



Precisamente, en el pódcast 'Bet It Drive Show', el entrenador José Mourinho, el pasado 25 de septiembre, reflexionó sobre las limitaciones que debe asumir un futbolista profesional fuera de los entrenamientos:

"Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni montar en bicicleta; si lo hace, y hay quien lo hace a escondidas del club... El contrato no me importa. Me importa cómo enfoca su trabajo", señaló.

Publicidad

El técnico del Real Madrid explicó también los riesgos que, a su juicio, entrañan esas actividades: "Si te caes de la bicicleta, quizá te pierdas tres partidos o, todavía peor, puedes romperte una pierna o sufrir una contusión que te impida rendir al máximo nivel".

Mbappé se lesionó el 25 de septiembre al marcar el único gol de la victoria de Francia frente a Turquía (0-1) en la Liga de Naciones. El delantero abandonó el terreno de juego poco después y a la mañana siguiente abandonó la concentración francesa, por lo que se perdió los encuentros posteriores frente a Bélgica e Italia.

Publicidad

Tras examinarlo, los servicios médicos del Real Madrid le diagnosticaron una "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda", aunque el club no estableció un periodo concreto de baja y dejó su regreso pendiente de evolución. El Real Madrid volverá a competir el próximo sábado frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.