El 'Dibu' Martínez, todo un 'papelón'; se despidió de Aston Villa, nadie lo fichó y ¿ahora?

El caso de Emiliano Martínez es para analizar a detalle con lupa, pues, cuando todos lo visualizaban en uno de los equipos grandes en Europa, al final, parece ser que el golero argentino se quedará en Aston Villa.

Sin embargo, lo polémico del caso no pasa por el hecho de que se vaya a quedar en el cuadro inglés, en el que tiene importante historial de partidos, además de varias actuaciones lúcidas bajo los tres palos; más bien, lo que es tema de burla en redes y, que por muchos es considerado como ‘papelón’, fue el ‘show’ mediático que el ‘Dibu’ hizo, dejando claro a final de temporada que su salida era inminente.

Y es que, llorando y dejando gestos de adiós para toda la hinchada ‘villana’, Emiliano Martínez casi que confirmó su salida del club, cerrando en ese instante su paso por el club.

De todas maneras, no todo fue tan color de rosa como lo imagino y con el pasar de las semanas la incertidumbre fue apoderándose tanto de aficionados, como del entorno jugador y el guardameta mismo.

Parece que al 'Dibu' Martínez no le han llegado las ofertas que esperaba. 😶 pic.twitter.com/Q0zlfDomUb — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 7, 2025

No obstante, después de unas merecidas vacaciones, Aston Villa retornó a las laboras para iniciar la pretemporada, a la que el ‘Dibu’ se presentó, de manera sorpresiva; y sorpresiva porque su última aparición en el Villa Park y ante los hinchas del cuadro de Birmingham terminó en llanto y todo.

Pero respecto a eso, al no llegar una oferta formal por el golero argentino, ni tampoco llegar a una negociación en buen puerto, lo legalmente correcto es que Emiliano se presente al cuadro ‘villano’ para cumplir el contrato que tiene vigente.

Muchos llegaron a pensar que sería solo cuestión de días para finiquitar su vinculación a otro club, como por ejemplo el Manchester United, que fue uno de los que ‘sonó’ con fuerza. Sin embargo, con el pasar de los días no hubo nada sobre la mesa y el ‘Dibu’ tuvo que hacer como si nada.

Y aunque en los dos primeros juegos de pretemporada, contra el Walsall y Rostock, el argentino no hizo presencia; ya para el siguiente con Frankfurt reaparición en el banquillo de suplentes, para de ahí en adelante tener acción frente a St. Louis, Nashville y la Roma.

Se está hablando muy poco del ridículo de Dibu Martínez. Al acabar la temporada pasada dijo que se iba y se despidió del Aston Villa. Se pensaba que todos los grandes clubes de Europa se matarían por él porque lacobra y demás argentinos le dijeron que era el mejor portero del… pic.twitter.com/MSQrAxYD9F — gam (@mbaafraude) August 6, 2025

Sobre el futuro de Emiliano Martínez es poco lo que se sabe, sin embargo, mientras no llegue una oferta formal y que beneficie a todas las partes, la despedida del cuadro ‘villano’ fue solo un acto mediático, que hoy por hoy es motivo de burla en las redes sociales.