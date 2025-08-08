Publicidad

Gol Caracol  / El 'Dibu' Martínez, todo un 'papelón'; se despidió de Aston Villa, nadie lo fichó y ¿ahora?

El 'Dibu' Martínez, todo un 'papelón'; se despidió de Aston Villa, nadie lo fichó y ¿ahora?

El guardameta argentino, quien a final de temporada había tenido emotiva despedida; de manera sorpresiva ahora volvió al equipo, luego de que nadie quisiera ficharlo.