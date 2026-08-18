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Gol Caracol  / Alarma por nuevo desmayo de Jamal Musiala, ahora en el partido entre Bayern Múnich y FC Heidenheim

Alarma por nuevo desmayo de Jamal Musiala, ahora en el partido entre Bayern Múnich y FC Heidenheim

El hecho sucedió este martes en un nuevo partido de fogueo del Bayern Múnich, cuando Musiala ingresó en el segundo tiempo. Es el segundo evento en pocos días.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Jamal Musiala volvió a colapsar en medio de un partido de Bayern Múnich.
Jamal Musiala volvió a colapsar en medio de un partido de Bayern Múnich.
Foto: AFP

Más allá de la victoria 4-2 de Bayern Múnich sobre FC Heidenheim de este martes y de un nuevo gol del colombiano Luis Díaz, en los principales medios de Europa se viene haciendo referencia hace pocos minutos de un nuevo incidente que le pasó a Jamal Musiala, quien ingresó al minuto 61 y a los pocos instantes cayó al césped, sin explicación alguna.

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De inmediato, sus compañeros del Bayern se acercaron para saber qué sucedió y lo rodearon mientras que los integrantes del cuerpo médico lo rodearon, evitando que las cámaras registraran dicho momento. Después de ser atendido, el futbolista salió caminando, junto a un asistente camino al camerino, con el rostro desencajado y desorientado.

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"En el partido de prueba contra el 1. FC Heidenheim, Musiala se desplomó de nuevo solo unos minutos después de su entrada al campo. Musiala se había desplomado el sábado en el partido de prueba contra el RB Leipzig, con un ataque de debilidad poco antes del final del partido", reportó 'Sky Sports'.

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El sábado anterior se esgrimió que el desmayo se había presentado por las altas temperaturas con las que se jugó el compromiso.

Tras este episodio, llegaron los comentarios y las reacciones de los seguidores del volante alemán, de 23 años, quien es una de las figuras de proyección de su país y con un prestigio ganado a nivel internacional. El tema, por lo repetitivo, no deja de ser preocupante en el seno del campeón de la Bundesliga.

Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich.
Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich.
Getty Images.

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"Jamal hablará pronto al respecto, se pronunciará. Está en el vestuario, cambiándose. Lo sabíamos y estamos al tanto de la situación", expresó Max Eberl, director deportivo del Bayern.

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Se tiene la expectativa entre la prensa y la hinchada de los dirigidos por Vincent Kompany que se realice una comunicación oficial del club y no se descarta que de inmediato se hagan evaluaciones más exhaustivas para determinar las causas de esos desvanecimientos repéntinos.

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