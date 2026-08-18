Cuánto cuestan y en dónde comprar las boletas para juego solidario, de figuras de Selección Colombia

Este viernes 21 de agosto; varias de las leyendas en el fútbol colombiano marcarán un golazo para nuestro país, en su intención de aportar su ‘granito de arena’ para ayudar a todos los damnificados del reciente terremoto que sacudió a nuestro país.

“Hoy queremos jugar un partido para ayudarlos a ponerse de pie; es hora de levantarnos juntos, es hora de levantar a Colombia. Esta vez, no jugamos por una camiseta, ni para un equipo; jugamos por Colombia. Por las familias, que hoy necesitan sentir que no están solas, por las que perdieron sus casa, sus cosas y en muchos casos, mucho más que eso. Sabemos que no podemos devolverles lo que perdieron, pero sí podemos unirnos para ayudarlos a empezar de uno”, indicó de entrada el mensaje de Mario Alberto Yepes y ‘compañía’, haciendo la invitación a todas las personas para que hagan parte del partido ‘Jugamos por Colombia’.

Y es que, en su intención de recaudar dinero para poder ayudar a las víctimas de esta lamentable tragedia; varios futbolistas se reunieron para contribuir por la causa. “El fútbol nos ha regalado algunos de los momentos más felices de nuestras vidas, también nos enseñó a luchar, a caer y a volver a levantarnos; hoy queremos usar esa misma fuerza para ayudar a levantar a otros, porque cuando Colombia atraviesa un momento difícil, las diferencias quedan a un lado”, agregaron los futbolistas, en un video que compartieron en redes sociales.

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“No importa de qué equipo somos, ni qué camiseta defendimos; hoy todos llevamos la misma y esa camiseta se llama Colombia. Queremos llenar el estadio El Campín, pero esta vez, con un propósito mucho más allá del fútbol, que cada entrada, cada persona y cada aporte, se conviertan en ayuda para quienes hoy necesitan levantarse. Queremos que Bogotá reciba a Colombia entera, que las tribunas vuelvan a llenarse de familias, amigos y camisetas de todos los colores, porque hay partidos que se recuerdan por los goles y otros que se recuerdan por lo que hicimos. Este, queremos recordarlo por todas las personas que pudimos ayudar”, concluyó el mensaje.



Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao García , Carlos Pibe Valderrama, Juan Guillermo Cauadrado, René Higuita, Farid Mondragón, Giovanni Moreno, Carlos Sánchez, Juan Pablo Ángel, Jackson Martínez, Fabián Vargas, Alexander Mejía, Macnelly Torres, Giovanni Hernández, Freddy Guarín y Gerardo Befoya, entre otros; solo son algunos de los nombres que harán parte de esta iniciativa.

Falcao García, delantero colombiano. Getty Images

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¿Cuánto cuestan y en dónde comprar las boletas para el evento?

El encuentro se realizará este viernes 21 de agosto, a las 7:30 p. m., en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. La boletería está disponible desde $25.000 a través de TuBoleta.

Evento: Partido “Levantemos a Colombia”

Fecha: viernes 21 de agosto de 2026

Hora: 7:30 p. m.

Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Boletería: Desde $25.000 a través de TuBoleta; se puede comprar AQUÍ.

