Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cuánto cuestan y en dónde comprar las boletas para juego solidario, de figuras de Selección Colombia

Cuánto cuestan y en dónde comprar las boletas para juego solidario, de figuras de Selección Colombia

Liderados por Mario Alberto Yepes; este viernes 21 de agosto se jugará un partido benéfico en El Campín, para ayudar a los damnificados por el reciente terremoto que sacudió a nuestro país.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 18 de ago, 2026
Comparta en:
Mario Yepes y 'compañía' jugarán partido benéfico por Colombia.
Mario Yepes y 'compañía' jugarán partido benéfico por Colombia.
Foto: AFP.

Este viernes 21 de agosto; varias de las leyendas en el fútbol colombiano marcarán un golazo para nuestro país, en su intención de aportar su ‘granito de arena’ para ayudar a todos los damnificados del reciente terremoto que sacudió a nuestro país.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

“Hoy queremos jugar un partido para ayudarlos a ponerse de pie; es hora de levantarnos juntos, es hora de levantar a Colombia. Esta vez, no jugamos por una camiseta, ni para un equipo; jugamos por Colombia. Por las familias, que hoy necesitan sentir que no están solas, por las que perdieron sus casa, sus cosas y en muchos casos, mucho más que eso. Sabemos que no podemos devolverles lo que perdieron, pero sí podemos unirnos para ayudarlos a empezar de uno”, indicó de entrada el mensaje de Mario Alberto Yepes y ‘compañía’, haciendo la invitación a todas las personas para que hagan parte del partido ‘Jugamos por Colombia’.

Boca Juniors vs. Recoleta, juego de Copa Sudamericana
Gol Caracol

A qué hora juega hoy Boca Juniors vs. Recoleta y dónde ver en TV el juego de Copa Sudamericana

Gustavo Puerta en la celebración de un gol de Racing de Santander contra Villarreal en la Liga de España.
Colombianos en el exterior

Malas noticias para Gustavo Puerta y 'compañía', en Racing de Santander; ya es noticia confirmada

Últimas noticias

Nicolás Chiesa
Fútbol Colombiano

Nuevo DT del Cúcuta estuvo en el Mundial 2026; fue presentado Nicolas Chiesa

Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia.
Fútbol Colombiano

Mario Yepes y otras leyendas del fútbol colombiano organizan partido benéfico, tras terremoto

Y es que, en su intención de recaudar dinero para poder ayudar a las víctimas de esta lamentable tragedia; varios futbolistas se reunieron para contribuir por la causa. “El fútbol nos ha regalado algunos de los momentos más felices de nuestras vidas, también nos enseñó a luchar, a caer y a volver a levantarnos; hoy queremos usar esa misma fuerza para ayudar a levantar a otros, porque cuando Colombia atraviesa un momento difícil, las diferencias quedan a un lado”, agregaron los futbolistas, en un video que compartieron en redes sociales.

Publicidad

“No importa de qué equipo somos, ni qué camiseta defendimos; hoy todos llevamos la misma y esa camiseta se llama Colombia. Queremos llenar el estadio El Campín, pero esta vez, con un propósito mucho más allá del fútbol, que cada entrada, cada persona y cada aporte, se conviertan en ayuda para quienes hoy necesitan levantarse. Queremos que Bogotá reciba a Colombia entera, que las tribunas vuelvan a llenarse de familias, amigos y camisetas de todos los colores, porque hay partidos que se recuerdan por los goles y otros que se recuerdan por lo que hicimos. Este, queremos recordarlo por todas las personas que pudimos ayudar”, concluyó el mensaje.

Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao García , Carlos Pibe Valderrama, Juan Guillermo Cauadrado, René Higuita, Farid Mondragón, Giovanni Moreno, Carlos Sánchez, Juan Pablo Ángel, Jackson Martínez, Fabián Vargas, Alexander Mejía, Macnelly Torres, Giovanni Hernández, Freddy Guarín y Gerardo Befoya, entre otros; solo son algunos de los nombres que harán parte de esta iniciativa.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Falcao García, delantero colombiano.
Falcao García, delantero colombiano.
Getty Images

Publicidad

¿Cuánto cuestan y en dónde comprar las boletas para el evento?

El encuentro se realizará este viernes 21 de agosto, a las 7:30 p. m., en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. La boletería está disponible desde $25.000 a través de TuBoleta.

Evento: Partido “Levantemos a Colombia”
Fecha: viernes 21 de agosto de 2026
Hora: 7:30 p. m.
Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá
Boletería: Desde $25.000 a través de TuBoleta; se puede comprar AQUÍ.

Relacionados

Falcao García

Mario Yepes

Jackson Martínez

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad