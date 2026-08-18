Así van los fichajes de jugadores colombianos en el exterior; Jhon Lucumí dio el salto a Juventus

En la última semana se han presentado noticias con transferencias de jugadores de nuestro país a nivel internacional y en diferentes latitudes del mundo. Lo más sonoro e importante fue la llegada de Jhon Janer Lucumí, titular de la Selección Colombia, de Bologna a Juventus de Turín, uno de los grandes de la Serie A y de fama en Europa. También para destacar que otros mundialistas como Johan Mojica y Kevin Castaño cambiaron de aires, al arribar a Getafe, de España, y Atlético Mineiro, de Brasil.
Aparte de esto, durante los meses de junio y julio se dieron otros movimientos de jugadores con nombre y trayectoria y otros de seleccionados colombianos juveniles, a los que se les abrieron opciones como al arquero Jordan García, pasó al Atlante; el joven volante Cristian Orozco, anunciado en el Manchester United; y el creativo Samuel Martínez, que llegó a Liverpool.
Acá algunos de los fichajes de jugadores colombianos a nivel internacional:
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1. Jhon Lucumí del Bologna a Juventus de Turín
2. Johan Mojica del Real Mallorca a Getafe
3. Kevin Castaño pasó de River Plate a Atlético Mineiro
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4. Jordan García pasó del León al Atlante de México
5. Santiago Londoño pasó de Everton de Chile a León de México
6. Kerwin Vargas de Charlotte a Paranaense de Brasil
7. Roger Martínez fue presentado por Al Shabab árabe
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8. Pablo Sabbag pasó del Al-Ahli de Libia a Cerezo Osaka de Japón
9. Kevin Cuesta fue presentado en el Boluspor, de Turquía
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10. Rodrigo Rivas fue presentado en el Boluspor, de Turquía
11. Danilo Arboleda llegó a San Lorenzo de Argentina
12. Juan José Narváez pasó al Cong An Ho Chi Minh City de Vietnam
13. Jhon Jader Durán, de Zenit al Benfica de Portugal
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14. Jorge Rivaldo de Águilas Doradas a Paranaense de Brasil
15. Camilo Durán, de Qarabag de Azerbayián al Centic de Escocia
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16. Kevin Medina, de Qarabag de Azerbayián al Johor Tigers de Malasia
17. Samuel Martínez, de Nacional a Academia de Liverpool de Inglaterra
18. Yeimar Mosquera del Aston Villa de Inglaterra a Vitória Guimaraes de Portugal
19. Joel Romero, del América al Torreense de Portugal
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20 Cristian Orozco llegó al Manchester United, de Inglaterra
21. Alexéi Rojas, de Arsenal de Inglaterra a Penafiel de Portugal
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22. Rafael Santos Borré, de Internacional de Brasil a River Plate de Argentina
23. Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia a Boca Juniors de Argentina
24. Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield a Boca Juniors de Argentina
25. Harlen 'Chipi-Chipi' Castillo, de Nacional a Gimnasia y Esgrima de Argentina
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26. Johan Romaña, de San Lorenzo de Argentina a León de México
27. Felipe Aguilar, del Cali a Central Córdoba de Argentina
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28. Nelson Palacio, de Real Salt Lake al Toronto FC
29. Efmamjjasond González, nuevo jugador del Nantong Zhiyun Football Club.
30. Iván Arboleda, de Águilas Doradas al Sarmiento de Junín de Argentina
31. Gustavo Charrupí, del Bucaramanga al Everton de Chile
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32. Jersson González, de Tolima al FC Oremburg de Rusia
33. Brayan 'Coco' Perea pasó al Công An Hà Nội FC, de Vietnam
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34. Diego Hernández de Águilas Doradas al Al-Shorta SC, de Iraq
35. Robert Mejía, de Once Caldas al FC Oremburg de Rusia
36. José Adolfo 'Trencito' Valencia al Firpo, de El Salvador
37. Edwin 'Shirra', Mosquera de Santa Fe a Universidad Central de Venezuela
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38. Alejandro Villarreal, de Aldosivi a Caracas FC de Venezuela
39. Juan David Cuesta, de Once Caldas a Sporting Cristal de Perú
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40. Felipe Acosta, estuvo en Real Cartagena y se fue a Manucci, de Perú
41. Dairon Asprilla, de Nacional al Bolívar, de Bolivia
42. Anelka Valencia, de Boyacá Chicó a Unión Española de Chile
43. Stivar Mena llegó al Técnico Universitario de Ecuador
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44. Luis Ángel Díaz de Envigado al Independiente Rivadavia
45. Cristian Castro fue anunciado como jugador del Metz de Francia
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46. Brayan Ceballos pasó al CD Montreal
47. Juan Pablo Torres del Tolima al Necaxa de México
48. Jairo Molina del Boyacá Chicó al Alianza Atlético de Perú
49. Andrés Juan Arroyo llegó al Everton de Chile
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50. Juan David Valencia de Internacional a Necaxa de México.
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