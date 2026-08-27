Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Expulsión en Llaneros vs Millonarios despertó airada protesta de Jhon Vásquez, en 'Villavo'

Expulsión en Llaneros vs Millonarios despertó airada protesta de Jhon Vásquez, en 'Villavo'

En la primera jugada de Llaneros vs Millonarios se presentó una acción discutida, en la que el lateral Sebastián Valencia salió mal librado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ago, 2026
Comparta en:
Acción polémica de juego entre Llaneros vs. Millonarios , por Liga.
Acción polémica de juego entre Llaneros vs. Millonarios , por Liga.
Foto: Pantallazo de X.

En la primeras jugada del partido entre Llaneros y Millonarios, en el estadio Belo Horizonte Rey Pelé, se presentó una polémica, tras una acción en la que estuvieron involucrados John Vásquez y Sebastián Valencia.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El jugador de los de Villavicencio intentó tirar una bambeta, por encima del balón, y terminó impactando en la canilla al lateral de los azules. Mientras Valencia se retorcía del dolor, los demás integrantes de Millonarios protestaron por lo sucedido.

Barcelona FC
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España, tras triunfo de Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

Sport Lisboa e Benfica en su encuentro ante el Aarhus GF; en la EUROPALEAGUE
Colombianos en el exterior

Benfica, con Jhon Durán, pero sin Richard Ríos, avanzó a la fase liga de la Europa League

Últimas noticias

Weimar Asprilla, arquero de Santa Fe.
Fútbol Colombiano

"Weimar Asprilla es un arquero que te salva partidos; ya no es promesa, es realidad en Santa Fe"

Deportivo Pereira fue campeón en la Liga II-2022.
Fútbol Colombiano

Fue campeón del fútbol colombiano y ahora batalla contra el feroz incendio en el Tolima

Ante esto y a los pocos minutos, el árbitros Ferney Ossa fue llamado por el VAR para revisar la jugada, mientras que los aficionados en las tribunas se mostraron a la expectativa.

Publicidad

Luego de la revisión, el juez central del compromiso decidió sacarle la tarjeta roja a Vásquez, quien reaccionó de manera airada y le protestó a Ossa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad