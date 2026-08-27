Expulsión en Llaneros vs Millonarios despertó airada protesta de Jhon Vásquez, en 'Villavo'

En la primeras jugada del partido entre Llaneros y Millonarios, en el estadio Belo Horizonte Rey Pelé, se presentó una polémica, tras una acción en la que estuvieron involucrados John Vásquez y Sebastián Valencia.

El jugador de los de Villavicencio intentó tirar una bambeta, por encima del balón, y terminó impactando en la canilla al lateral de los azules. Mientras Valencia se retorcía del dolor, los demás integrantes de Millonarios protestaron por lo sucedido.

Ante esto y a los pocos minutos, el árbitros Ferney Ossa fue llamado por el VAR para revisar la jugada, mientras que los aficionados en las tribunas se mostraron a la expectativa.

⚽❌El central tras la revisión en el VAR, expulsó al jugador de Llaneros, Jhon Vásquez.



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Luego de la revisión, el juez central del compromiso decidió sacarle la tarjeta roja a Vásquez, quien reaccionó de manera airada y le protestó a Ossa.