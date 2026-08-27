Benfica, con Jhon Durán, pero sin Richard Ríos, avanzó a la fase liga de la Europa League

El Benfica que tiene en sus filas a los colombianos Jhon Durán y Richard Ríos, y el Salzburgo austriaco consiguieron este jueves la clasificación para la fase de la liga de la Europa League tras ganar al Aarshus de Dinamarca (1-3) y al Mjallby sueco (3-0) y estarán presente en el sorteo del segundo certamen en importancia a nivel de clubes en el 'viejo continente'.

Finalmente, los rojos de la ciudad de Lisboa ganaron la serie con un contundente 2-6, en un duelo de vuelta de los 'play-offs' en el que Durán ingresó al minuto 74 en lugar de Vangelis Pavlidis. Mientras que Ríos Montoya se quedó en el banco de suplentes, novedad que aumentan los rumores de su posible marcha del elenco lusitano.

De acuerdo a los reportes de prensa en los medios internacionales, el centrocampista antioqueño es pretendido por Getafe de la Liga de España, Bournemouth de la Premier League, la Roma italiana, y el más reciente en sumarse es el Al Ittihad de la pudiente Liga de Arabia Saudita.

Benfica en su encuentro contra el Aarhus GF por la vuelta de los 'play-offs' de la Europa League. Fotografías de: La cuenta oficial de X del SL Benfica

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Más resultados de la jornada de vuelta de los 'play-offs' de la Europa League:

Junto a los dos equipos también se clasificaron el Ararat de Armenia, Jagiellonia de Polonia; el Omonia de Chipre, el Viktoria Plzen de República Checa, el Lillestrom noruego, el Zalgiris Kauno de Lituania, el Lech Poznan polaco, el Ofi Creta de Grecia, el Ferencvaros húngaro y el Anderlehct de Bélgica.

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Partido Marcador de vuelta Marcador de ida Global Clasificado

Ararat Armenia (ARM) vs. U. Craiova (RUM) 1 - 0 1 - 1 2 - 1 Ararat Armenia Iberia Tiflis (GEO) vs. Jagiellonia (POL) 1 - 2 0 - 4 1 - 6 Jagiellonia Omonia (CYP) vs. St. Truidense (BEL) 4 - 2 0 - 1 4 - 3 Omonia Viktoria Plzen (CZE) vs. Estrella Roja (SRB) 5 - 1 0 - 3 5 - 4 Viktoria Plzen Lillestrom (NOR) vs. Egnatia (ALB) 2 - 1 0 - 0 2 - 1 Lillestrom Salzburgo (AUT) vs. Mjallby (SWE) 3 - 0 1 - 0 4 - 0 Salzburgo Kauno Zalgiris (LTU) vs. Besiktas (TUR) 1 - 0 0 - 3 1 - 3 Besiktas Thun (SUI) vs. Lech Poznan (POL) 2 - 2 0 - 7 2 - 9 Lech Poznan Aarhus (DIN) vs. Benfica (POR) 1 - 3 1 - 3 2 - 6 Benfica CSKA Sofía (BUL) vs. OFI Creta (GRE) 0 - 2 0 - 3 0 - 5 OFI Creta Ferencvaros (HUN) vs. Trabzonspor (TUR) 4 - 0 1 - 0 5 - 0 Ferencvaros Anderlecht (BEL) vs. Kairat Almaty (KAZ) 3 - 0 3 - 0 6 - 0

¿Cuándo es el sorteo de la fase liga de la Europa League?

Se celebrará este viernes 28 de agosto en Mónaco, a partir de las 6:00 de la mañana (horario de Colombia).