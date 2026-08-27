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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez reporta novedades en Sporting Lisboa, previo a nueva jornada en Liga de Portugal

Luis Javier Suárez reporta novedades en Sporting Lisboa, previo a nueva jornada en Liga de Portugal

Se viene la cuarta fecha en la Primeira Liga, y Sporting Lisboa abrirá la misma visitando el campo de juego de Rio Ave. Antes de que ruede el balón para este duelo, Luis Javier Suárez fue noticia.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y que suena para llegar al Barcelona.
Foto: Getty Imágenes

El delantero colombiano Luis Javier Suárez, envuelto en rumores sobre su salida del club antes del cierre del mercado, podría repetir como titular en la visita del Sporting Lisboa este viernes al campo del Rio Ave en el partido que dará inicio a la cuarta jornada de la Liga Portugal. El samario, máximo goleador de la pasada edición del campeonato- fue inicialista en la última ronda tras la lesión del griego Fotis Ioannidis y anotó su primer tanto de la temporada en la victoria sobre el Alverca (3-1).

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El 'cafetero', que se incorporó más tarde a la pretemporada tras disputar el Mundial, está comenzando desde el banquillo después de un año en el que acumuló muchos minutos tanto con el Sporting como con la Selección Colombia, pero su actuación en el partido anterior dejó entrever que ya está cerca del nivel que mostró el curso pasado.

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Su suplencia ha coincidido, además, con los rumores que le situaron, primero, en la órbita del Barcelona y, en los últimos días, como posible refuerzo del Nottingham Forest inglés. Con Ioannidis recuperado, el técnico del Rui Borges tendrá una difícil decisión por delante, ya que el heleno se ha mostrado eficaz, con dos goles y dos asistencias.

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Quien tendrá una elección más fácil es el entrenador del campeón Porto, Francesco Farioli, que el sábado contará con los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz como pilares ante el recién ascendido Académico de Viseu. Con el delantero y compatriota Samu Aghehowa aún lesionado, Veiga y Sainz anotaron los tantos blanquiazules frente al Arouca (2-0).

Veiga, mediocampista gallego, ya suma dos dianas y una asistencia, mientras que el extremo vasco Sainz volvió a marcar después de estar sin anotar desde diciembre y lleva dos jornadas viendo puerta. El campeón será el favorito frente al Académico, pero deberá actuar con cautela ante un equipo que en esta Liga ya le ha arrancado un empate al Benfica.

Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa vs. Alverca en la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez en acción de juego con Sporting Lisboa vs. Alverca en la Liga de Portugal.
Foto: AFP

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Precisamente, el Benfica, cuyo partido de la jornada pasada se pospuso por su participación en la Liga Europa, regresará al campeonato el lunes, frente al Estoril, tras su goleada al Casa Pia (0-7).

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La puntería del griego Vangelis Pavlidis, autor de un triplete en ese partido, y el buen momento del argentino Gianluca Prestianni, quien también anotó, serán las armas del técnico Marco Silva para perforar la portería del Estoril, defendida por el madrileño y ex del Betis Joel Robles. Esta ronda también tendrá uno de los duelos más intensos del fútbol portugués: el derbi de Minho (región fronteriza con Galicia) entre el Braga del entrenador mallorquín Carlos Vicens y el Vitória de Guimarães.

Partidos de la cuarta jornada de la Liga Portugal:

Viernes 28 de agosto

Rio Ave vs. Sporting Lisboa

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Sábado 29 de agosto

Alverca vs. Santa Clara

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Arouca vs. Marítimo

Académico de Viseu vs. Porto

Domingo 30 de agosto

Nacional da Madeira vs. Estrela da Amadora

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Casa Pia vs. Moreirense

Famalicão vs. Gil Vicente

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Lunes 31 de agosto

Braga vs. Vitória Guimarães

Benfica vs. Estoril.

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