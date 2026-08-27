Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 1-1 Pasto

Este jueves, Millonarios volvió a la acción, enfrentando al siempre difícil Llaneros, que jugó todo el partido con uno menos por la expulsión tempranera de John Vásquez. Al final fue 0-2 a favor de los capitalinos, quienes encontraron soluciones por medio de Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán; ambos fichados para este semestre.

Y es que, luego de la derrota por 0-1 contra el Atlético Bucaramanga; el equipo 'albiazul' despertó en el rentado local y ahora lleva importante racha en materia de resultados, que parcialmente los tiene en la tercera posición de la tabla.

Ante un estadio Bello Horizonte Rey Pelé, vestido de azul y blanco; la pelota rodó a eso de las 6:10 p.m. Sin embargo, fue muy en el 'amanecer' del compromiso, que la primera polémica llegó, con una jugada que pasó a revisión por el VAR.

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Tras una patada de John Vászquez sobre Sebastián Valencia, el juez central vio la acción por varios segundos en la pantalla, determinando al final que es expulsión sobre el futbolista del club de Villavicencio, a tan solo cinco minutos de partido.



Esto, evidentemente afecto al conjunto de Llaneros, que duró muchísimo tiempo con un futbolista menos en el terreno de juego. Y eso se lo hizo sentir Millonarios.

Tras un pase en profundidad, a los 29' apareció Francisco Chaverra para sentenciar el 0-1 parcial, definiendo con tiempo y espacio frente al arquero. Pero eso no fue todo, pues a los 82 minutos apareció Andrey Estupiñán, para ampliar el marcador a favor del equipo 'albiazul'.

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De esta manera, Millonarios se quedó con los tres puntos en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, por el duelo correspondiente a la séptima jornada.

Por otra parte, este jueves también se jugó el partido entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto, en el estadio de Techo, que terminaron igualando a un gol. El tanto de los locales fue convertido por Óscar Rodas, mientras que por los pastusos marcó Jonathan Perlaza. El duelo fue apenas aceptable y tampoco fue tan generoso en emociones.

Los 'volcánicos' iniciaron ganando desde los nueve minutos de partido. No obstante, a los 22' igualaron los capitalinos, para sentenciar la igualdad definitiva en la capital.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras triunfo de Millonarios:

Claro. Tomando de la imagen únicamente los ítems PTS, PJ y GD, y ordenando la tabla primero por PTS y luego por GD en caso de empate, queda así:

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