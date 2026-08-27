Franco Fagundez, figura de Santa Fe; "hace un año estaba con depresión, pero el fútbol es lindo"

Luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana por parte de Santa Fe, que superó 8-7 a River Plate, en el estadio Monumental de Buenos Aires, aún siguen los ecos de la prensa internacional que no para de destacar a los jugadores más importantes del cuadro colombiano. Y en ese apartado, uno de los que se llevó miradas fue el uruguayo Franco Fagundez, quien recibió elogios por su carácter, personalidad y calidad para cobrar primero el penalti que significó el empate 1-1 y posteriormente al anotar también desde el punto blanco a la hora de definir el ganador de la serie.

En Buenos Aires, el atacante habló con la prensa y dejó algunas reflexiones que llamaron la atención por su sinceridad, en la forma en la que ha cambiado su carrera al encontrar nuevos aires en el equipo 'cardenal'.

"Yo pase muchas cosas. Hace un año estaba con depresión, no fue un año bueno. Me rompí la rodilla y fue muy complicado. Hoy pensaba en eso y digo 'cómo el fútbol es lindo a veces, a veces cruel, pero a veces lindo'. Te da estas cosas", le dijo Fagundez a 'TyC Sports'.

Santa Fe celebra contra River Plate en Copa Sudamericana - Foto: AFP

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Hay que recordar que en la temporada anterior el futbolista nacido en Montevideo y de 26 años estaba en Santos Laguna, de México, en donde todo parece indicar que no la pasó bien y para su fortuna halló la opción de arribar a las huestes santafereñas.



El relato del actual jugador del equipo rojo de Bogotá siguió y afirmó que ante dichos inconvenientes personales "nunca hablé así directamente, pero sí pensamientos feos. Me subía al auto y a veces tenía ganas de darme contra algo. Estaba pasando un mal momento futbolístico. Justo había pasado también la muerte de un amigo. Fueron muchas cosas. Problemas familiares. Todo mal y todo junto".

"En realidad sí, pero también por un momento me hice el fuerte, el que yo puedo con todo. Yo me metí acá, yo puedo salir y la verdad que no es así. Obviamente tenes que pedir ayuda, uno nunca puede solo con los problemas. Agradecerle a Dios y a mi familia que nunca me soltó", finalizó Fagundez, quien agradeció a su familia por el apoyo y que definitivamente viene figurando de forma especial en Santa Fe, que ahora puso la mira en Vasco da Gama, de Brasil, el siguiente rival en el torneo de la Conmebol.