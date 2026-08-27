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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Franco Fagundez, figura de Santa Fe; "hace un año estaba con depresión, pero el fútbol es lindo"

Franco Fagundez, figura de Santa Fe; "hace un año estaba con depresión, pero el fútbol es lindo"

Franco Fagundez es elogiado por su carácter y personalidad en el partido del miércoles frente a River Plate, en el que marcó gol de penalti y anotó desde el punto blanco en la definición de la serie.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Franco Fagúndez, delantero de Independiente Santa Fe.
Franco Fagúndez, delantero de Independiente Santa Fe.
Foto: AFP.

Luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana por parte de Santa Fe, que superó 8-7 a River Plate, en el estadio Monumental de Buenos Aires, aún siguen los ecos de la prensa internacional que no para de destacar a los jugadores más importantes del cuadro colombiano. Y en ese apartado, uno de los que se llevó miradas fue el uruguayo Franco Fagundez, quien recibió elogios por su carácter, personalidad y calidad para cobrar primero el penalti que significó el empate 1-1 y posteriormente al anotar también desde el punto blanco a la hora de definir el ganador de la serie.

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En Buenos Aires, el atacante habló con la prensa y dejó algunas reflexiones que llamaron la atención por su sinceridad, en la forma en la que ha cambiado su carrera al encontrar nuevos aires en el equipo 'cardenal'.

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"Yo pase muchas cosas. Hace un año estaba con depresión, no fue un año bueno. Me rompí la rodilla y fue muy complicado. Hoy pensaba en eso y digo 'cómo el fútbol es lindo a veces, a veces cruel, pero a veces lindo'. Te da estas cosas", le dijo Fagundez a 'TyC Sports'.

Santa Fe River Plate Copa Sudamericana
Santa Fe celebra contra River Plate en Copa Sudamericana - Foto:
AFP

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Hay que recordar que en la temporada anterior el futbolista nacido en Montevideo y de 26 años estaba en Santos Laguna, de México, en donde todo parece indicar que no la pasó bien y para su fortuna halló la opción de arribar a las huestes santafereñas.

El relato del actual jugador del equipo rojo de Bogotá siguió y afirmó que ante dichos inconvenientes personales "nunca hablé así directamente, pero sí pensamientos feos. Me subía al auto y a veces tenía ganas de darme contra algo. Estaba pasando un mal momento futbolístico. Justo había pasado también la muerte de un amigo. Fueron muchas cosas. Problemas familiares. Todo mal y todo junto".

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"En realidad sí, pero también por un momento me hice el fuerte, el que yo puedo con todo. Yo me metí acá, yo puedo salir y la verdad que no es así. Obviamente tenes que pedir ayuda, uno nunca puede solo con los problemas. Agradecerle a Dios y a mi familia que nunca me soltó", finalizó Fagundez, quien agradeció a su familia por el apoyo y que definitivamente viene figurando de forma especial en Santa Fe, que ahora puso la mira en Vasco da Gama, de Brasil, el siguiente rival en el torneo de la Conmebol.

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