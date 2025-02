Alfredo Morelos y su conexión especial con leyenda del Liverpool: "Me ayudó a crecer"

El delantero colombiano Alfredo Morelos recordó en una reciente entrevista en 'Podcast Verdolaga' la gran influencia que tuvo el entrenador Steven Gerrard en su desarrollo como jugador, cuando defendió los colores del Rangers de Escocia. El 'Búfalo', quien jugó en el club británico entre 2017 y 2023, destacó el apoyo del exfutbolista inglés, leyenda del Liverpool en su crecimiento dentro y fuera del campo.

El exIndependiente Medellín, reveló que Gerrard fue clave a la ahora de manejar su temperamento dentro del terreno de juego, esto debido a las contantes amonestaciones que tuvo durante su estadía en Escocia, en donde marcó con los 'gers' por todas las competiciones 124 goles en 269 partidos.

La influencia de Steven Gerard en la carrera de Alfredo Morelos

Steven Gerard junto a Alfredo Morelos - Ian Macnicol / Getty Images

“Steven Gerrard me quería tanto. Tú me ves a mí en la cancha siempre caliente. Yo en Escocia era un delantero al que le sacaban muchas rojas y amarillas. Y para mí, él fue esa persona que me ayudó a crecer futbolísticamente, a enseñarme muchas cosas”, expresó el atacante.

Morelos, conocido por su temperamento fuerte y su estilo de juego aguerrido, admitió que en sus primeras temporadas en Escocia tuvo problemas disciplinarios, lo que le costó varias sanciones y críticas de la prensa. Sin embargo, Gerrard no solo lo respaldó, sino que también lo guió para mejorar su comportamiento y canalizar su intensidad de manera positiva.

El colombiano reveló que Gerrard tenía una forma particular de corregirlo y hacerle ver la importancia de su imagen dentro del fútbol. “Cuando hacía algo malo, él me llamaba, sacaba un traductor y me ponía al frente del televisor. Me decía: ‘Alfredo, mira lo que está diciendo toda la prensa de ti’”, contó el delantero.

Steven Gerrard y Alfredo Morelos, coincidieron en el Ranger de Escocia. AFP.

A pesar de los momentos difíciles, Gerrard también supo motivarlo en sus logros. “Cuando yo empezaba a hacer goles en la Europa League, también era lo mismo. Me llamaba y me decía: ‘Mira la diferencia entre todas las cosas malas que están diciendo y las buenas cosas que has hecho en tu carrera’”, agregó Morelos.

Gracias a esas lecciones, el exdelantero del Rangers y Santos de Brasil hizo una profunda reflexión sobre su carácter y aprendió a controlar mejor sus emociones en el campo. “Todo eso me hizo reflexionar, fui mejorando. Mi temperamento en la cancha no lo voy a cambiar, porque eso es lo que me caracteriza como jugador siempre”, afirmó.

El paso de Alfredo Morelos por el Rangers lo convirtió en uno de los delanteros más importantes del club en los últimos años, siendo el máximo goleador histórico de la institución en competiciones europeas. Su relación con el técnico inglés dejó una huella importante en su carrera y le permitió consolidarse como un delantero de alto nivel en el fútbol internacional.