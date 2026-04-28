La foto de Álvaro Montero con una leyenda de Vélez Sarsfield; le dio la bendición

Este lunes, Vélez Sarfield tuvo acción por la Liga de Argentina, empatando 2-2 con Unión de Santa Fe, en el estadio José Amalfitani. El colombiano Álvaro Montero fue titular en el arco de 'El Fortín' y no pudo evitar los dos tantos del rival. Más allá del resultado, el exMillonarios fue noticia al hacer parte del lanzamiento de la tercera camiseta de arquero, en la cual posó para una foto con una leyenda del club.

Se trata de José Luis Chilavert, considerado el mejor arquero de la historia del club y una leyenda de Paraguay y Sudamérica. 'El Bulldog', como es popularmente conocido, apareció en la cancha junto al colombiano y el guardameta suplente Tomás Marchiori para presenta la prenda que fue elaborada en su honor.

La camiseta es de color negro y tienes la líneas naranjas, haciendo referencia a uno de los icónicos uniformes que usó Chilavert en su época.

¡Una leyenda del arco! Chilavert junto a Marchiori y Montero presentando la tercera camiseta de arquero. pic.twitter.com/XHnNZIQ35O — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 27, 2026

🧤👕 @Velez lanzó una nueva camiseta de arquero x Macron inspirado en el icónico modelo usado por José Luis Chilavert.



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José Luis Chilavert, leyenda del fútbol sudamericano y Vélez Sarsfield

Es uno de los arqueros más emblemáticos en la historia del fútbol sudamericano y mundial. El paraguayo construyó su legado principalmente en Vélez Sarsfield, club donde vivió la etapa más exitosa de su carrera entre 1992 y 2000, además de un breve regreso en 2004. Con el conjunto argentino ganó cuatro títulos de Primera División, la Copa Libertadores de 1994, la Copa Intercontinental del mismo año frente al Milan, la Copa Interamericana de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1996 y la Recopa Sudamericana de 1997.

Además de su seguridad bajo el arco, liderazgo y fuerte personalidad, Chilavert revolucionó su posición por su capacidad goleadora. Marcó 62 goles oficiales en su carrera, de los cuales 48 fueron con Vélez Sarsfield, convirtiéndose en una pieza decisiva también en ataque. Fue especialista en tiros libres y penales, e incluso logró un histórico hat-trick el 28 de noviembre de 1999 ante Ferro Carril Oeste, anotando tres goles de penal.

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Su paso por Vélez lo convirtió en ídolo absoluto y en símbolo de una de las etapas más gloriosas del club argentino.