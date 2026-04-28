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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La foto de Álvaro Montero con una leyenda de Vélez Sarsfield; le dio la bendición

La foto de Álvaro Montero con una leyenda de Vélez Sarsfield; le dio la bendición

Vélez Sarsfield sorprendió a todos aficionados con una nueva camiseta que hace honor a una histórico del club. El colombiano Álvaro Montero no desaprovechó y posó junto a él.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez Sarsfield.
Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez Sarsfield.
X de @Velez

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